Кадыров признал: есть жертвы

Среди уроженцев Чеченской Республики уже потери: два человека умерли, ещё шестеро получили ранения разной степени тяжести, сообщается 1 марта в телеграм-канале Кадырова.



«Да, на войне убивают, и это был их выбор профессии. И эти парни выбрали стать героями, отдавшими жизнь за безопасность двух стран. У них был приказ — минимизировать потери среди гражданского населения Украины, и они его выполнили», — отметил Кадыров.



В Минобороны РФ факт того, что среди российских военнослужащих есть погибшие и раненые, признали 27 февраля. Их число не называли.