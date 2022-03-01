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Кадыров признал: есть жертвы

Глава Чечни Рамзан Кадыров признал, что среди его земляков, принимающих участие в военной спецоперации на Украине, есть погибшие.

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Среди уроженцев Чеченской Республики уже потери: два человека умерли, ещё шестеро получили ранения разной степени тяжести, сообщается 1 марта в телеграм-канале Кадырова.

«Да, на войне убивают, и это был их выбор профессии. И эти парни выбрали стать героями, отдавшими жизнь за безопасность двух стран. У них был приказ — минимизировать потери среди гражданского населения Украины, и они его выполнили», — отметил Кадыров.

В Минобороны РФ факт того, что среди российских военнослужащих есть погибшие и раненые, признали 27 февраля. Их число не называли.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. О событиях 28 февраля читайте на «Фонтанке». Также смотрите трансляцию.

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Комментарии (7)

X-кот
Россияне! последние денежки не в DNS! Последние денежки на коран и начинайте штудировать, а то потом неправильно извинятся будете!
X-кот
какой честный наш будущий президент! кое-кому надо поучиться
Дежурный врач
Заинтересовала реакция российских писателей на последние события.
Все-таки "инженеры человеческих душ".
Ну, Димочка Быков уже в США, это ясно понятно, вещает оттуда на Эхе в своем "Одине".
А вот Литературная Газета опубликовала список писателей, поддерживающих Россию и там Евгений Рейн, например и Павел Крусанов. Полегче на душе стало.
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