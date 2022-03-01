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Боевые действия на Украине

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Губернатор Ульяновской области сообщил о погибших бойцах ВДВ

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских, выступая на совещании в правительстве региона 1 марта, упомянул потери на Украине.

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По его словам, погибли два бойца из 31-й бригады ВДВ, дислоцирующейся в Ульяновске, а сейчас участвующей в спецоперации.

«В спецоперации принимают участие 31 бригада ВДВ. Вы все об этом знаете. Есть потери. Пока два человека. Имена по определённым причинам пока мы не сообщаем. Я прошу всех почтить их память минутой молчания», — цитируют выступление чиновника на совещании местные СМИ: «Ульяновск», «Медиа 73» и другие.

27 февраля в Минобороны РФ признали, что среди российских военнослужащих есть жертвы и раненые. 1 марта глава Чечни сообщил, что на Украине погибли двое его земляков.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. О событиях 28 февраля читайте на «Фонтанке». Также смотрите трансляцию.

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Комментарии (18)

193121
Почему офицерам военных училищ запретили выходить на улицу в форме? Боятся матерей?
vfhbr
Почему не называют имена и фамилии погибших? Неужели, они, исполняющие свой воинский долг, этого не заслужили. Как можно почтить память, свечку в храме поставить неизвестно за кого....
VKuser466047967
Засекайте время ))) Сегодня Беглов расскажет " о двух погибших петербуржцах "
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