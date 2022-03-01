Губернатор Ульяновской области сообщил о погибших бойцах ВДВ

По его словам, погибли два бойца из 31-й бригады ВДВ, дислоцирующейся в Ульяновске, а сейчас участвующей в спецоперации.



«В спецоперации принимают участие 31 бригада ВДВ. Вы все об этом знаете. Есть потери. Пока два человека. Имена по определённым причинам пока мы не сообщаем. Я прошу всех почтить их память минутой молчания», — цитируют выступление чиновника на совещании местные СМИ: «Ульяновск», «Медиа 73» и другие.



27 февраля в Минобороны РФ признали, что среди российских военнослужащих есть жертвы и раненые. 1 марта глава Чечни сообщил, что на Украине погибли двое его земляков.

