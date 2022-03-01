FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -2
93.56р104.48р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Российские баскетбольные команды отстранили от международных соревнований

1
Печать

Международная федерация баскетбола (FIBA) решила отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба FIBA.

«В соответствии с резолюцией Исполнительного совета Международного олимпийского комитета, FIBA объявила сегодня, что российские команды и официальные лица не будут допущены к участию в соревнованиях FIBA по баскетболу и баскетболу 3x3 до дальнейшего уведомления», – сказано в заявлении.

Под эгидой FIBA проводится чемпионат мира по баскетболу и другие международные соревнования, в том числе Евробаскет.

Накануне, 28 февраля, баскетбольная Евролига официально приостановила участие российских клубов в регулярном чемпионате. Временное отстранение коснулось московского ЦСКА, казанского УНИКСа и петербургского «Зенита».

«Фонтанка» писала, что Ассоциация лыжного спорта Норвегии запретила спортсменам из России участвовать в этапе Кубка мира в Осло. Ранее Международная федерация волейбола отменила проведение чемпионата мира в России. Помимо этого наша страна также лишилась и других международных соревнований и турниров, в том числе финала футбольной Лиги чемпионов в Петербурге. Кроме того, российским спортсменам начали запрещать выступать за границей под своим флагом. Подробнее о ситуации читайте в нашем материале.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний