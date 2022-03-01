Российские баскетбольные команды отстранили от международных соревнований

Международная федерация баскетбола (FIBA) решила отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба FIBA.



«В соответствии с резолюцией Исполнительного совета Международного олимпийского комитета, FIBA объявила сегодня, что российские команды и официальные лица не будут допущены к участию в соревнованиях FIBA по баскетболу и баскетболу 3x3 до дальнейшего уведомления», – сказано в заявлении.



Под эгидой FIBA проводится чемпионат мира по баскетболу и другие международные соревнования, в том числе Евробаскет.

