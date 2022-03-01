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Компания — оператор «Северного потока — 2» заявила о своем банкротстве

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Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором «Северного потока — 2», объявила о своем банкротстве. Ранее руководство расторгло договоры более чем со 140 сотрудниками офиса, который находится в швейцарском кантоне Цуг. Об этом 1 марта сообщает издание Tagesschau.

Ранее стало известно, что фирма собирается начать производство по делу о неплатежеспособности из-за введенных санкций, а также работает с финансовым консультантом над урегулированием ряда обязательств.

«Фонтанка» писала, что 23 февраля президент США Джо Байден сообщил о введении санкций против компании — оператора «Северного потока — 2» и ее руководства. Он добавил, что своими действиями Путин дал миру стимул отказаться от российского газа и перейти на другие виды энергии.

За день до этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода не может продолжаться «с учетом действий России», и поручил минэкономики обратиться к немецкому регулятору для приостановки этого процесса.

29 декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о полной готовности «Северного потока — 2» к работе. Подводная труба была достроена еще в сентябре 2021 года.

Отметим, газопровод принадлежит «Газпрому». Часть проекта профинансировали энергетические и нефтяные гиганты Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall DEA. С помощью газопровода предполагалось удвоить мощность поставок природного газа в Германию через Балтийское море.

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Комментарии (5)

orlovandrei1986
+140 безработных? =)
пф, у нас скоро будет гораздо больше....
lamer
Будем поставлять газ через построенный Советскими гражданами газопровод на территории демилитаризованной и денацифицированной Украины.
VKuser279092
"Если ты играешь с ворами, опасайся за свой кошелёк" (С)
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