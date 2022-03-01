Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором «Северного потока — 2», объявила о своем банкротстве. Ранее руководство расторгло договоры более чем со 140 сотрудниками офиса, который находится в швейцарском кантоне Цуг. Об этом 1 марта сообщает издание Tagesschau.



Ранее стало известно, что фирма собирается начать производство по делу о неплатежеспособности из-за введенных санкций, а также работает с финансовым консультантом над урегулированием ряда обязательств.

«Фонтанка» писала, что 23 февраля президент США Джо Байден сообщил о введении санкций против компании — оператора «Северного потока — 2» и ее руководства. Он добавил, что своими действиями Путин дал миру стимул отказаться от российского газа и перейти на другие виды энергии.

