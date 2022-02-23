Президент США заявил о введении санкций против оператора «Северного потока — 2»

Президент США Джо Байден сообщил о введении санкций против компании-оператора «Северного потока — 2», а также ее руководства. Об этом свидетельствует запись, опубликованная на сайте Белого дома.
«Как я уже дал понять, мы без колебаний предпримем дальнейшие шаги, если РФ продолжит эскалацию», — заявил американский лидер 23 февраля.
По словам Байдена, своими действиями Путин дал миру стимул отказаться от российского газа и перейти на другие виды энергии. Глава США также поблагодарил канцлера ФРГ Олафа Шольца за «тесное партнерство».
Ранее немецкое внешнеполитическое ведомство заявило о заморозке проекта «Северный поток — 2» на фоне признания Россией независимости ЛНР и ДНР. В Кремле рассчитывают, что притормаживание временное.
29 декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что газопровод «Северный поток — 2» полностью готов к работе. Подводная труба была достроена еще в сентябре 2021 года. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Независимый статус ЛНР и ДНР президент России Владимир Путин признал 21 февраля. Парламент ратифицировал соглашение о дружбе с Донбассом, которое позволяет ввести на территорию республик войска.