Президент США заявил о введении санкций против оператора «Северного потока — 2»

Президент США Джо Байден сообщил о введении санкций против компании-оператора «Северного потока — 2», а также ее руководства. Об этом свидетельствует запись, опубликованная на сайте Белого дома.



«Как я уже дал понять, мы без колебаний предпримем дальнейшие шаги, если РФ продолжит эскалацию», — заявил американский лидер 23 февраля.

По словам Байдена, своими действиями Путин дал миру стимул отказаться от российского газа и перейти на другие виды энергии. Глава США также поблагодарил канцлера ФРГ Олафа Шольца за «тесное партнерство».