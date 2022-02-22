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МИД Германии: «Северный поток — 2» заморожен

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Немецкое внешнеполитическое ведомство заявило о заморозке проекта «Северный поток — 2» на фоне признания Россией независимости ЛНР и ДНР. В Кремле рассчитывают, что это временно.

О заморозке проекта сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок вечером 22 февраля. «Мы всегда предупреждали, что это входит в число подготовленных мер», — цитирует ее РИА Новости.

В Кремле прокомментировали решение о приостановке процесса сертификации газопровода. По словам Пескова, Россия сожалеет и рассчитывает, что «притормаживание по проекту временное».

29 декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что газопровод «Северный поток — 2» полностью готов к работе. Подводная труба была достроена ещё в сентябре 2021 года. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Независимый статус ЛНР и ДНР признал 21 февраля Владимир Путин, прочитав для россиян лекцию по истории России и Украины. Парламент ратифицировал соглашение о дружбе с Донбассом, которое позволяет ввести на территорию республик войска.

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Комментарии (74)

voda07
России тоже следует заморозить северный поток 2, до того момента пока Европа слезно не попросит 20 раз, вернуться к обсуждению!
Makar Evich
Как там говорят : законы созданы , что их обходить , вот так и с санкциями
baddancer
Шольц оригинален: ввел санкции против немецкой экономики ради Страны 404 и заморозил сертификацию Северного Потока- 2.
Миллер рыдает, утираясь пачками евро, которые Германия платит за дорогущий газ.
Гори амбар, гори и хата: а не признать ли ГДР коль пошла такая пьянка?
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