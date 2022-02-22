МИД Германии: «Северный поток — 2» заморожен

Немецкое внешнеполитическое ведомство заявило о заморозке проекта «Северный поток — 2» на фоне признания Россией независимости ЛНР и ДНР. В Кремле рассчитывают, что это временно.

О заморозке проекта сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок вечером 22 февраля. «Мы всегда предупреждали, что это входит в число подготовленных мер», — цитирует ее РИА Новости.

В Кремле прокомментировали решение о приостановке процесса сертификации газопровода. По словам Пескова, Россия сожалеет и рассчитывает, что «притормаживание по проекту временное».