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Венедиктов: «Эхо Москвы» отключено от эфира

Радиостанция «Эхо Москвы» отключена от эфира. Об этом в своем телеграм-канале 1 марта сообщил главный редактор издания Алексей Венедиктов.

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Ранее Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам «Эха» и «Дождя»* (признан иноагентом в РФ) «в связи с целенаправленным и систематическим размещением на интернет-сайтах «Эхо Москвы» и «Телеканал «Дождь»» информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР».

В комментарии «Интерфаксу» Венедиктов заявил: «Обычно такие уведомления получает главный редактор сайта «Эхо Москвы», но он мне ничего не говорил по этому поводу. Мы ничего не получали. Будем разбираться по мере (поступления. — Прим. ред.). Мы считаем, что ничего не нарушали, не видим никаких следов нарушений».

В своем телеграм-канале Венедиктов добавил, что редакция «категорически несогласна с представлением Генпрокуратуры». «Содержащиеся в представлении претензии не подкреплены никакими примерами, никакими доказательствами, являются голословными и оскорбительными для журналистов и граждан России», — написал главред «Эха Москвы». Он уточнил, что редакция будет оспаривать это решение в судах: «Видим в нем политическую составляющую, а также введение цензуры, которая впрямую запрещена Конституцией РФ».

Роскомнадзор начал расследование в отношении десятка СМИ из-за распространения недостоверной информации. Претензии также касались освещения действий российской армии в ходе спецоперации на Украине.

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Комментарии (68)

Денеб
Да..... Хр@еново режиму.......
265859857
Какой прохвост этот Венедиктов, боже мой
260974821
Свобода слова от Путина в действии
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