Венедиктов: «Эхо Москвы» отключено от эфира

Ранее Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам «Эха» и «Дождя»* (признан иноагентом в РФ) «в связи с целенаправленным и систематическим размещением на интернет-сайтах «Эхо Москвы» и «Телеканал «Дождь»» информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР».



В комментарии «Интерфаксу» Венедиктов заявил: «Обычно такие уведомления получает главный редактор сайта «Эхо Москвы», но он мне ничего не говорил по этому поводу. Мы ничего не получали. Будем разбираться по мере (поступления. — Прим. ред.). Мы считаем, что ничего не нарушали, не видим никаких следов нарушений».