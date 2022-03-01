Попавшие под санкции банки не смогут выпускать карты Visa и Mastercard

Национальная система платежных карт рассказала, как санкции повлияют на работу Visa и Mastercard в России.



«Попавшие под «блокирующие» санкции российские банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard», — сообщает 1 марта РИА Новости со ссылкой на НСПК.



При этом в организации заверили, что уже выданные карточки будут работать внутри России.



Ранее Mastercard проинформировала о блокировке доступа к платёжной системе для нескольких российских финансовых учреждений. Visa также сообщила, что готовится к соблюдению санкционного режима против России.

