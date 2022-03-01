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Попавшие под санкции банки не смогут выпускать карты Visa и Mastercard

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Национальная система платежных карт рассказала, как санкции повлияют на работу Visa и Mastercard в России.

«Попавшие под «блокирующие» санкции российские банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard», — сообщает 1 марта РИА Новости со ссылкой на НСПК.

При этом в организации заверили, что уже выданные карточки будут работать внутри России.

Ранее Mastercard проинформировала о блокировке доступа к платёжной системе для нескольких российских финансовых учреждений. Visa также сообщила, что готовится к соблюдению санкционного режима против России.

Президент США Джо Байден 24 февраля объявил о санкциях против крупнейших российских банков. Свои ограничения ввели и страны ЕС.

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Комментарии (12)

iphonedimona
Простите, а вы можете назвать банки, не попавшие под санкции?
Bad robot
Ну то, что на данном этапе цель Запада - уничтожить экономику России, это понятно, они это озвучили. А дальше? Какая конечная цель? Раздел Росии, уничтожение всех русских? Непонятно.
Абамба
В целом, ситуация 1915-16гг. Алексеев еще не распорядился, но фраза "нет такой партии, которая готова взять на себя ответственность" уже слышна.
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