Байден объявил санкции против крупнейших российских банков

Президент США анонсировал ограничения в отношении России после украинского кризиса.



«Мы вводим санкции против крупнейших банков России», — заявил 24 февраля Джо Байден во время выступления, которое транслировалось на YouTube-канале Белого дома.

По его словам, одним из этих банков станет ВТБ. Все его активы будут заблокированы.

Байден отметил, что санкции созданы, чтобы нанести максимальный удар по РФ. Байден сообщил, что ограничения были согласованы с союзниками по «Большой семерке».

Президент США ранее заявил, что Россия ответит за ситуацию на Украине.