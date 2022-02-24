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Байден объявил санкции против крупнейших российских банков

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Президент США анонсировал ограничения в отношении России после украинского кризиса.

«Мы вводим санкции против крупнейших банков России», — заявил 24 февраля Джо Байден во время выступления, которое транслировалось на YouTube-канале Белого дома.

По его словам, одним из этих банков станет ВТБ. Все его активы будут заблокированы.

Байден отметил, что санкции созданы, чтобы нанести максимальный удар по РФ. Байден сообщил, что ограничения были согласованы с союзниками по «Большой семерке».

Президент США ранее заявил, что Россия ответит за ситуацию на Украине.

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля заявил о начале военной операции. Очевидцы сообщают, что в украинских городах гремят взрывы, начались паника и очереди на заправках, в Киеве слышны сирены. На всей территории Украины введено военное положение.

Онлайн-трансляцию о ситуации на Украине и связанных с этим событиях смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (28)

VKuser174198221
Да об чем звон? Какие банки-конкретно? Что им запрещается конкретно? Что за бред престарелого маразматика.....
ZavtraBudetLuchshe
Плакал мой отпуск. Очередной. На этом всё. Имейтесь конями друг в друга. Я не прощу пандемию, войны, курсы валют. Я просто хочу недельку хотя бы, чтобы море теплое, еда вкусная, самолёт прямой. Ненавижу, ненавижу блин.
Конспиролог 2077
Биток опустился до 36К. Покупайте, пока не заблокировали карты. Варианты вывести всегда будут. А то потом волосы на голове рвать станете.
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