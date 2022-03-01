Россиянам советуют воздержаться от неслужебных поездок за границу

Росавиация ввела ограничения на полёты авиакомпаний из Швейцарии и рекомендует россиянам в обозримом будущем воздержаться от поездок неслужебного характера за рубеж.



«Вчера, 28 февраля 2022 года, в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет Швейцарии на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся и/или зарегистрированных в Швейцарии», — цитирует 1 марта ТАСС сообщение ведомства.

