Россиянам советуют воздержаться от неслужебных поездок за границу

Росавиация ввела ограничения на полёты авиакомпаний из Швейцарии и рекомендует россиянам в обозримом будущем воздержаться от поездок неслужебного характера за рубеж.
«Вчера, 28 февраля 2022 года, в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет Швейцарии на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся и/или зарегистрированных в Швейцарии», — цитирует 1 марта ТАСС сообщение ведомства.
Россия 28 февраля закрыла воздушное пространство для 36 стран. Это ответная мера на закрытие неба для российских самолётов.
Кроме того, Росавиация обратилась к жителям России. «Рекомендуем воздержаться от поездок неслужебного характера в зарубежные страны в ближайшее время», — цитирует РИА Новости сообщение.