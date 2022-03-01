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Россиянам советуют воздержаться от неслужебных поездок за границу

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Росавиация ввела ограничения на полёты авиакомпаний из Швейцарии и рекомендует россиянам в обозримом будущем воздержаться от поездок неслужебного характера за рубеж.

«Вчера, 28 февраля 2022 года, в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет Швейцарии на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся и/или зарегистрированных в Швейцарии», — цитирует 1 марта ТАСС сообщение ведомства.

Россия 28 февраля закрыла воздушное пространство для 36 стран. Это ответная мера на закрытие неба для российских самолётов.

Кроме того, Росавиация обратилась к жителям России. «Рекомендуем воздержаться от поездок неслужебного характера в зарубежные страны в ближайшее время», — цитирует РИА Новости сообщение.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. О событиях 28 февраля читайте на «Фонтанке». Также смотрите трансляцию.

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Комментарии (10)

Эд Хэммет
В Берлине полмиллиона человек вышли на марш против войны.
В столице Германии прошли массовые протесты против войны на Украине. По подсчётам организаторов, участников — около 500 000 человек, что делает её самой большой демонстрацией, которую когда-либо видел Берлин. Вдумайтесь в смысл фразы: Германия защищает Украину от России. Дожили!!!
266108100
Росавиация уже сообщила застрявшим туристам, чтобы сами добирались как могут. Своих не бросаем.
ДуремарСПб
Путин предал Россию и россиян!!!
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