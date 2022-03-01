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В Сети публикуют видео взрывов у телебашни в Киеве. Минобороны РФ предупреждало об ударе

В социальных сетях распространились кадры, на которых запечатлена окутанная дымом киевская телевышка. По словам очевидцев, вблизи строения произошло несколько взрывов.

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На видеозаписях, появившихся в Интернете вечером 1 марта, слышен сильный грохот. На территории, примыкающей к сооружению, заметны языки пламени.

МВД Украины заявило, что «какое-то время» телеканалы работать не будут. В ближайшее время обещают включить резервное вещание.

Киевская телебашня — металлическое решетчатое строение высотой 385 метров, самое высокое на территории Украины.

Сегодня днем Минобороны России анонсировало удары по объектам Службы безопасности Украины и 72-го главного центра ПСО в Киеве. Как отметили в ведомстве, это связано с проведением информационных атак против РФ. Живущих неподалеку горожан призвали покинуть свои дома.

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Комментарии (56)

bigjohn65
Давно пора.
AlBerkut
Что тут, точнее там?
Местного Нахтигаля (Nachtigall - соловей, нем.) отключили от эфира? 😎
baddanZer
Фуфло какое-то. Дым поднимается снизу, с земли.
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