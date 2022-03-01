В Сети публикуют видео взрывов у телебашни в Киеве. Минобороны РФ предупреждало об ударе

На видеозаписях, появившихся в Интернете вечером 1 марта, слышен сильный грохот. На территории, примыкающей к сооружению, заметны языки пламени.
МВД Украины заявило, что «какое-то время» телеканалы работать не будут. В ближайшее время обещают включить резервное вещание.
Киевская телебашня — металлическое решетчатое строение высотой 385 метров, самое высокое на территории Украины.
Сегодня днем Минобороны России анонсировало удары по объектам Службы безопасности Украины и 72-го главного центра ПСО в Киеве. Как отметили в ведомстве, это связано с проведением информационных атак против РФ. Живущих неподалеку горожан призвали покинуть свои дома.