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Поставщики повышают цены на импортные и российские лекарства из-за падения рубля

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Поставщики лекарств повышают цены на препараты. Стоимость растет на 2%–25%, а на некоторые препараты — до 40%.

Как рассказала ТАСС 1 марта директор «Ассоциации независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова, в связи с изменением курсов валют растет стоимость препаратов, поскольку субстанции и другие составляющие для их производства импортные. Она уверяет, что запасы лекарств в аптеках страны есть.

«Мы делаем все возможное, чтобы не допустить дефицита по тем или иным позициям. В целом ситуация стабильная. Запасы лекарств созданы как в аптеках, так и у поставщиков. Перебоев с препаратами не ожидается», — заявила Преснякова.

С падением рубля стоимость препаратов, особенно зарубежного производства, заметно выросла. Поставщики повысили цены от 2 до 25%, на некоторые позиции — до 40%. Такой же рост они покажут и в рознице. Кроме того, как только были введены санкции против России, дистрибьюторы начали сообщать о проблемах с работой серверов и с отгрузкой товаров. Поэтому есть задержки. Преснякова говорит, что в ближайшее время ситуация будет стабилизирована во всех регионах РФ.

И в ближайшее время точно не вырастут цены на лекарства, входящие в список жизненно важных (ЖНВЛП) — на сегодня в него включены более 800 наименований препаратов. По закону цены на них могут повышаться раз в год — в соответствии с официальной инфляцией. Отметим, в России уже были прецеденты, когда фармпредприятия отказывались производить лекарства по себестоимости и даже ниже нее — когда цена на препарат, входящий в список ЖНВЛП, с трудом покрывала расходы на его производство.

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Комментарии (8)

lamer
Барыги.
Alizee
Не понятно почему российские должны дорожать, ладно бы только импортные!
Antivse
Кора дуба снова стала актуальной...
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