Банки прекратили выдачу ипотеки по льготным программам в ожидании объявления новых условий

Как рассказал «Фонтанке» источник в финансовой сфере, все банки, включая крупнейшие государственные, работают лишь в режиме приема заявок. В этом никому не отказывают. Однако согласование уже принятых заявок откладывается.

Как стало известно «Фонтанке» утром 1 марта, российские банки негласно поставили на паузу выдачу согласований по заявкам на ипотеку по льготным программам. Сейчас официально установленные ставки по ним — 4,5–6,5 % . Однако после поднятия в понедельник Центробанком ключевой ставки до 20 % такие цифры уже неуместны.

Говорить официально за весь рынок каждый конкретный банк отказывается — только за себя.

«Прямо сейчас оформить ипотеку не получится, вне зависимости от программы. Центробанк значительно поднял ключевую ставку, и нам нужно немного времени, чтобы проанализировать ситуацию. Скоро расскажем про новые условия, — сообщили «Фонтанке» в Альфа-банке. — Ставка по действующей ипотеке не меняется. Мы сохраняем все условия по ранее выданным кредитам».

В отрыве от темы льготной ипотеки о приостановке согласования новых кредитов говорят и в «Открытии». «Да, действительно, с 11:00 вчерашнего дня банк «Открытие» временно приостановил подписание новых кредитных договоров по ипотеке по собственным программам. Очевидно, что с учетом изменения макроэкономической ситуации в самое ближайшее время банки увеличат процентные ставки по кредитам, в том числе по ипотечным кредитам», — сообщили «Фонтанке» в банке.

Вместе с тем в Сбербанке заявили, что он работает «в штатном режиме». В Альфа-банке позже заявили: «Сделки по подписанным документам программ «Семейная ипотека» и «Ипотека с господдержкой» проходят в обычном режиме. Расчёты по ранее подписанным или находящимся на гос. регистрации договорам проходят без изменений».