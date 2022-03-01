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Банки прекратили выдачу ипотеки по льготным программам в ожидании объявления новых условий

Российские банки, в том числе крупнейшие, во вторник утром поставили на паузу согласование заявок на льготную ипотеку. Банкиры ждут, что сегодня российские власти обнародуют новые условия льготных программ.

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Как стало известно «Фонтанке» утром 1 марта, российские банки негласно поставили на паузу выдачу согласований по заявкам на ипотеку по льготным программам. Сейчас официально установленные ставки по ним — 4,5–6,5 %. Однако после поднятия в понедельник Центробанком ключевой ставки до 20 % такие цифры уже неуместны.

Объявление российских властей о новых условиях льготных ипотечных программ ожидается банкирами примерно в обед 1 марта.

Как рассказал «Фонтанке» источник в финансовой сфере, все банки, включая крупнейшие государственные, работают лишь в режиме приема заявок. В этом никому не отказывают. Однако согласование уже принятых заявок откладывается.

Говорить официально за весь рынок каждый конкретный банк отказывается — только за себя.

«Прямо сейчас оформить ипотеку не получится, вне зависимости от программы. Центробанк значительно поднял ключевую ставку, и нам нужно немного времени, чтобы проанализировать ситуацию. Скоро расскажем про новые условия, — сообщили «Фонтанке» в Альфа-банке. — Ставка по действующей ипотеке не меняется. Мы сохраняем все условия по ранее выданным кредитам».

В отрыве от темы льготной ипотеки о приостановке согласования новых кредитов говорят и в «Открытии». «Да, действительно, с 11:00 вчерашнего дня банк «Открытие» временно приостановил подписание новых кредитных договоров по ипотеке по собственным программам. Очевидно, что с учетом изменения макроэкономической ситуации в самое ближайшее время банки увеличат процентные ставки по кредитам, в том числе по ипотечным кредитам», — сообщили «Фонтанке» в банке.

Вместе с тем в Сбербанке заявили, что он работает «в штатном режиме». В Альфа-банке позже заявили: «Сделки по подписанным документам программ «Семейная ипотека» и «Ипотека с господдержкой» проходят в обычном режиме. Расчёты по ранее подписанным или находящимся на гос. регистрации договорам проходят без изменений».

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Комментарии (5)

dragvs
ВТБ отказал, подтверждаю. Точнее по сути они не отказывают, просто "морозятся".
kоt-obormot
Главное что бы треклятую биндеру добили в его логове, а на все остальное плИвать! И коробка от холодильника вполне себе - по нынешним временам.
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