Лукашенко: Мы привели в готовность средства ПВО, чтобы уберечь россиян от ударов в спину

В Беларуси приведены в готовность средства ПВО, «чтобы не допустить ударов в спину российским войскам», заявил президент страны Александр Лукашенко 1 марта.
«Министр обороны доложил мне о готовности к прикрытию западной границы еще пятью батальонами. <...> По-другому мы не можем. Мы постоянно ждем провокаций от западных партнеров. То в политике, то в экономике, то в военной сфере», — цитирует белорусского лидера БелТА.
Комментируя переговоры представителей России и Белоруссии в Гомельской области, Лукашенко отметил, что «переговорщики просто молодцы, просто красавцы», «они сделали больше, чем было возможно». По его словам, встреча внушает осторожный оптимизм.
«Если рассказать, как мы организовывали эти переговоры, это целый триллер», — заметил Лукашенко.
Как уже сообщалось, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что второй раунд переговоров пройдет в ближайшие дни на белорусско-польской границе. Подробнее о результатах переговоров и о других событиях 28 февраля читайте на «Фонтанке».