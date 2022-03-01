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Лукашенко: Мы привели в готовность средства ПВО, чтобы уберечь россиян от ударов в спину

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В Беларуси приведены в готовность средства ПВО, «чтобы не допустить ударов в спину российским войскам», заявил президент страны Александр Лукашенко 1 марта.

«Министр обороны доложил мне о готовности к прикрытию западной границы еще пятью батальонами. <...> По-другому мы не можем. Мы постоянно ждем провокаций от западных партнеров. То в политике, то в экономике, то в военной сфере», — цитирует белорусского лидера БелТА.

Комментируя переговоры представителей России и Белоруссии в Гомельской области, Лукашенко отметил, что «переговорщики просто молодцы, просто красавцы», «они сделали больше, чем было возможно». По его словам, встреча внушает осторожный оптимизм.

«Если рассказать, как мы организовывали эти переговоры, это целый триллер», — заметил Лукашенко.

Как уже сообщалось, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что второй раунд переговоров пройдет в ближайшие дни на белорусско-польской границе. Подробнее о результатах переговоров и о других событиях 28 февраля читайте на «Фонтанке».

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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Комментарии (17)

ДуремарСПб
Лукашенко,подельник Путина на трибунале в Гааге.
Leadmonkey
Там Финны в НАТО вступают, кстати.
X-кот
думаю, начиная с завтрашнего дня мир обратит внимание на соучастника. Беларусам приготовиться, за трусость всегда надо платить, трусливые жертвы всегда провоцируют убийц.
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