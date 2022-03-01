Лукашенко: Мы привели в готовность средства ПВО, чтобы уберечь россиян от ударов в спину

В Беларуси приведены в готовность средства ПВО, «чтобы не допустить ударов в спину российским войскам», заявил президент страны Александр Лукашенко 1 марта.



«Министр обороны доложил мне о готовности к прикрытию западной границы еще пятью батальонами. <...> По-другому мы не можем. Мы постоянно ждем провокаций от западных партнеров. То в политике, то в экономике, то в военной сфере», — цитирует белорусского лидера БелТА.



Комментируя переговоры представителей России и Белоруссии в Гомельской области, Лукашенко отметил, что «переговорщики просто молодцы, просто красавцы», «они сделали больше, чем было возможно». По его словам, встреча внушает осторожный оптимизм.

