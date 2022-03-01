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Международная федерация лыжных видов спорта отстранила россиян до конца сезона

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Российские и белорусские лыжники полностью отстранены от участия в международных соревнованиях до конца сезона-2021/2022. Об этом сообщили 1 марта на официальном сайте Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

«В целях обеспечения безопасности и защиты всех спортсменов на соревнованиях под эгидой FIS совет FIS принял единогласное решение в соответствии с рекомендациями МОК, согласно которому ни один российский или белорусский спортсмен не должен участвовать ни в каких соревнованиях FIS любого уровня до конца сезона-2021/2022. Совет FIS выразил глубочайшую и искреннюю надежду на то, что конфликт на Украине быстро прекратится и что международное спортивное сообщество сможет начать процесс восстановления, чтобы снова соревноваться со всеми присутствующими спортсменами и странами», — сказано в сообщении.

Ранее в ООН заявили, что санкции не должны негативно сказываться на правах обычных людей. Так в организации прокомментировали то, что введенные Западом ограничения привели к массовым запретам на выступление российских артистов и спортсменов за границей.

«Фонтанка» писала, что Ассоциация лыжного спорта Норвегии запретила спортсменам из России участвовать в этапе Кубка мира в Осло. Ранее Международная федерация волейбола отменила проведение чемпионата мира в России. Помимо этого наша страна также лишилась и других международных соревнований и турниров, в том числе финала футбольной Лиги чемпионов в Петербурге. Кроме того, российским спортсменам начали запрещать выступать за границей под своим флагом. Подробнее о ситуации читайте в нашем материале.

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