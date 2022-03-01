Международная федерация лыжных видов спорта отстранила россиян до конца сезона

Российские и белорусские лыжники полностью отстранены от участия в международных соревнованиях до конца сезона-2021/2022. Об этом сообщили 1 марта на официальном сайте Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).



«В целях обеспечения безопасности и защиты всех спортсменов на соревнованиях под эгидой FIS совет FIS принял единогласное решение в соответствии с рекомендациями МОК, согласно которому ни один российский или белорусский спортсмен не должен участвовать ни в каких соревнованиях FIS любого уровня до конца сезона-2021/2022. Совет FIS выразил глубочайшую и искреннюю надежду на то, что конфликт на Украине быстро прекратится и что международное спортивное сообщество сможет начать процесс восстановления, чтобы снова соревноваться со всеми присутствующими спортсменами и странами», — сказано в сообщении.

