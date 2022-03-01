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ООН: Санкции не должны негативно отражаться на правах обычных граждан

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Введение санкций не должно притеснять права обычных граждан. Такое мнение 1 марта выразила официальный представитель Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел.

Ее попросили прокомментировать, что введенные Западом ограничения привели к массовым запретам на выступление российских артистов и спортсменов за границей.

«С нашей точки зрения санкции не должны отражаться на отдельных правах человека. Так что, возможно, надо посмотреть на тех, кто пострадал», – сказала Троссел (цитата по РИА Новости). При этом она отметила, что у нее нет информации о случаях дискриминации россиян по национальному признаку, включая деятелей культуры и спорта.

«Фонтанка» писала, что Ассоциация лыжного спорта Норвегии запретила спортсменам из России участвовать в этапе Кубка мира в Осло. Ранее Международная федерация волейбола отменила проведение чемпионата мира в России. Помимо этого, наша страна также лишилась и других международных соревнований и турниров, в том числе финала футбольной Лиги чемпионов в Петербурге. Кроме того, российским спортсменам начали запрещать выступать за границей под своим флагом. Подробнее о ситуации читайте в нашем материале.

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Комментарии (1)

А13579
Она бредит. Или на другой планете живет.
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