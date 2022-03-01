ООН: Санкции не должны негативно отражаться на правах обычных граждан

Введение санкций не должно притеснять права обычных граждан. Такое мнение 1 марта выразила официальный представитель Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел.



Ее попросили прокомментировать, что введенные Западом ограничения привели к массовым запретам на выступление российских артистов и спортсменов за границей.



«С нашей точки зрения санкции не должны отражаться на отдельных правах человека. Так что, возможно, надо посмотреть на тех, кто пострадал», – сказала Троссел (цитата по РИА Новости). При этом она отметила, что у нее нет информации о случаях дискриминации россиян по национальному признаку, включая деятелей культуры и спорта.

