ООН: Санкции не должны негативно отражаться на правах обычных граждан

Введение санкций не должно притеснять права обычных граждан. Такое мнение 1 марта выразила официальный представитель Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел.
Ее попросили прокомментировать, что введенные Западом ограничения привели к массовым запретам на выступление российских артистов и спортсменов за границей.
«С нашей точки зрения санкции не должны отражаться на отдельных правах человека. Так что, возможно, надо посмотреть на тех, кто пострадал», – сказала Троссел (цитата по РИА Новости). При этом она отметила, что у нее нет информации о случаях дискриминации россиян по национальному признаку, включая деятелей культуры и спорта.
«Фонтанка» писала, что Ассоциация лыжного спорта Норвегии запретила спортсменам из России участвовать в этапе Кубка мира в Осло. Ранее Международная федерация волейбола отменила проведение чемпионата мира в России. Помимо этого, наша страна также лишилась и других международных соревнований и турниров, в том числе финала футбольной Лиги чемпионов в Петербурге. Кроме того, российским спортсменам начали запрещать выступать за границей под своим флагом. Подробнее о ситуации читайте в нашем материале.