ВТБ и Сбербанк повысили ставки по потребительским кредитам

Сбербанк повысил ставки по потребительским кредитам до 21,9–29,9 % (было 12,9–21,7 %), ВТБ — до 15,9–29,9 % (было 5,9–13,8 %)
Прежде ставка Сбербанка по потребительским ссудам зависела от суммы кредитования и срока, сейчас ставки одинаковые, сообщает 1 марта РИА Новости.
ВТБ также повышает ставки по ипотеке на 4 % (теперь минимум будет 15,3 %), Сбербанк, как уже сообщалось, — на 7,3 % (до 18,6 %). Повышены и ставки по вкладам в рублях: максимальная доходность по ним в обоих банках составляет 18 %.
Повышение ставок началось после того, как ЦБ РФ в понедельник объявил об увеличении ключевой ставки — до 20 %. Одновременно банки один за другим заявляют, что не будут повышать ставки по уже выданным гражданам кредитам — как потребительским, так и ипотечным. ВТБ первым из крупных российских банков 28 февраля объявил о новых ставках по вкладам физлиц.