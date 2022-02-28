Первый из крупных банков объявил о новых ставках по вкладам — 18% годовых в рублях и 5% — в долларах

ВТБ первым из крупных российских банков 28 февраля объявил о новых ставках по вкладам физлиц.

Как сообщает кредитная организация, рублевые ставки по депозитам устанавливаются на уровне 18% годовых, по долларам — 5%, по евро — 4%. Изменения вступят в силу с 28 февраля.

Речь о резком — в разы — повышении ставок по депозитам пошла после того, как ЦБ РФ в понедельник объявил об увеличении ключевой ставки — до 20%.

Одновременно банки один за другим заявляют, что не будут повышать ставки по уже выданным гражданам кредитам — как потребительским, так и ипотечным.