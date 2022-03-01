Мишустин: Будут введены ограничения на выход зарубежного бизнеса из российских активов

Премьер-министр России рассказал о мерах по повышению устойчивости российской экономики во время санкций.
«Чтобы дать возможность бизнесу принимать взвешенные решения, подготовлен проект указа президента о введении временных ограничений на выход из российских активов», — заявил Михаил Мишустин 1 марта на совещании, которое транслировал телеканал «Россия 24».
По его словам, Россия рассматривает иностранный бизнес как партнеров. Глава кабмина полагает, что в «санкционной ситуации» иностранцы могут действовать под давлением.
Мишустин выразил надежду, что компании из других стран останутся в России.
Также «Фонтанка» писала, что при правительстве РФ создан оперативный штаб по противодействию санкциям.