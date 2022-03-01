FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -2
93.56р104.48р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Мишустин: Будут введены ограничения на выход зарубежного бизнеса из российских активов

26
Печать

Премьер-министр России рассказал о мерах по повышению устойчивости российской экономики во время санкций.

«Чтобы дать возможность бизнесу принимать взвешенные решения, подготовлен проект указа президента о введении временных ограничений на выход из российских активов», — заявил Михаил Мишустин 1 марта на совещании, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, Россия рассматривает иностранный бизнес как партнеров. Глава кабмина полагает, что в «санкционной ситуации» иностранцы могут действовать под давлением.

Мишустин выразил надежду, что компании из других стран останутся в России.

Также «Фонтанка» писала, что при правительстве РФ создан оперативный штаб по противодействию санкциям.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (26)

Diplot
Твой партнёр - Владимир Путин
iphonedimona
Нечего ограничивать. Национализировать и всё! И дырки заткнуть, чтобы не копейки на запад не ушло.
Кстати, Володин выяснил, куда делось золото, добытое в 2021 году?
orlovandrei1986
показал всей стране, какой он "специалист"

а как иностранцев заставлять будете остаться? у виска пистолет держать? LOL

вы такие смешные со своей борьбой против тех, кто верил вам и вкладывал в страну триллиарды....

ничё, скоро посевная - надеюсь додумаются картоху посадить, а то будет тяжёлая осень-зима
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний