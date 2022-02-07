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Первое золото Петербурга, опасные падения и сенсация от российских летающих лыжников

На Олимпиаде в Пекине прошел третий медальный день, по итогам которого сборная России поднялась на второе место в командном зачете. Отдел спорта «Фонтанки» — о самых главных событиях.

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Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Золото, которого ждали

День начался для сборной России победно. В командном турнире фигуристов российской команде изначально предсказывали золото, и ребята не подвели. Лишь в самом начале турнира возникли крошечные опасения, но они быстро развеялись. Перед третьим и заключительным днем только что-то невероятное могло помешать отечественным фигуристам занять первое место.

Тут вопрос только к Всероссийской федерации фигурного катания. Вполне можно было бы заменить в произвольной программе питерскую пару Анастасия Мишина/Александр Галлямов на формально второй дуэт страны — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, а у девушек — Камилу Валиеву на не менее топовую Анну Щербакову. Они бы точно не испортили результат. Но руководство почему-то не дало возможности еще нескольким своим фигуристам стать олимпийскими чемпионами. Шутят: чтобы не платить дополнительные призовые. А кто знает?

Жесткое падение

В составе команды по фигурному катанию золото выиграли ученики Тамары Москвиной — Галлямов с Мишиной. Это первое золото Петербурга на этой Олимпиаде. При этом ребята выступили не очень чисто: жестко упали во время произвольной программы, что с ними давно не случалось. Что-то пошло не так во время поддержки, и Александр едва не приземлил Анастасию головой об лед.

«Когда упала, мысль была — пикируем. Я держала лицо. Все сделали, но в последние 5 секунд прилегли. Заснули. Сильно ничего не болит. Синяки будут, но мы их замажем. Самые большие синяки от недосыпа», — комментировала эпизод Мишина.

«То, что произошло в конце программы, урок для нас. Нужно сохранять концентрацию до последней секунды. Падение было неприятным, и здоровье сейчас у меня так себе…Не в оправдание, просто скажу, что сегодня пришлось вставать в четыре утра. В шесть уже была тренировка. Поддерживали тонус витаминами, но недосып все-таки сказался. Ничего, как говорится, лучше оступиться сейчас, чем во время личных соревнований», — говорил Галлямов.

Хоккей в масках

Самый необычный хоккейный матч в своей истории провели женские сборные России и Канады на Олимпиаде в Пекине. Все началось с того, что у российской команды задержались несколько результатов коронавирусных тестов. Из-за этого соперницы отказались выходить на лед. Пауза продлилась час. Организаторы все это время пытались решить проблему. Договорились, что играть будут в респираторных масках.

Россиянки уступили — 1:5.

«Играть в масках было непривычно. Но сейчас такая ситуация, что мы должны принять все требования, которые к нам выдвигают, и играть так, как мы можем. Спасибо, что вообще дали нам сыграть», — комментировала необычную игру хоккеистка сборной России и петербургского «Динамо» Александра Вафина.

Историческое серебро

Безумие происходило в командном миксте соревнований по прыжкам с трамплина. Начнем с того, что это вообще ни разу не российский вид спорта. Последняя олимпийская медаль в этом виде у отечественных атлетов была в 1968 году, когда золото для СССР завоевал Владимир Белоусов. В последние годы ряд российских спортсменов заметно улучшили результаты, но до призовых мест, казалось, еще далеко. А тут на российскую команду в составе Ирмы Махини, Ирины Аввакумовой, Данилы Садреева и Евгения Климова свалилось сразу серебро.

Все благодаря тому, что судьи из-за проблем с комбинезонами не засчитали прыжки сразу несколько топовых команд: Германии, Японии, Австрии и Норвегии. Дело в том, что к форме летающих лыжников предъявляют очень строгие требования, так как увеличение ее площади серьезно сказывается на полетных качествах. Дисквалификации за подобные нарушения были и раньше, но не так массово и не настолько удачно для российской команды.

— Даже без всех этих дисквалификаций, если посмотреть на наши результаты в личных стартах, — мы реально заслужили медаль, — считает Ирина Аввакумова, к слову, родившаяся в Ленинградской области. — Вчера говорила с друзьями. Они сказали: вы же действительно можете. И я ответила, что рассчитываю как минимум на третье место. Теперь нужно переварить это всё, нужно какое-то время. Такого ведь никогда не было.

День жестких падений

Не только российские фигуристы сегодня едва не убились об лед. Американка Нина О'Брайен во время соревнований по гигантскому слалому уже практически на финишной прямой потеряла контроль над лыжами, врезалась в предпоследние ворота и на большой скорости упала. По предварительным данным, у нее серьезная травма левой ноги.

Сразу три опасных вылета из саней произошли во время женских соревнований. В том числе пострадали россиянки — двукратная чемпионка мира Екатерина Катникова и призер мирового первенства Виктория Демченко.

Здесь хотя бы обошлось без серьезных травм.

Видео дня

Китайский военный как-то неловко развернул флаг ОКР во время официального награждения золотом Олимпиады лыжника Александра Большунова.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

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Комментарии (6)

Coulthard
В первом же предложении ошибка: сборная России в данном мероприятии не участвует. Дальше читать не стал. Не дезинформируйте своих читателей, Фонтанка!
zlopopik
На самом деле наши прыгуны с трамплина показали выдающиеся результаты на Олимпиаде. И не только сегодня. На тренировках Климов и Садреев дважды были лучшими. В индивидуальных соревнованиях Климов на 5 месте, Садреев на 8, Аввакумова на 7, Махиня на 10. С таким составом команда определенно претендовала на успех! И сегодняшнее серебро - заслуженное, хоть и неожиданное.
sektor7
«..Дисквалификации за подобные нарушения были и раньше, но не так массово и не настолько удачно для российской команды…»
Раньше олимпийские игры проходили на вражеской территории😂
Там оппонентам многое прощалось и глаза закрывали на подобное. А тут китайские товарищи принципиальность проявили. Норвегам вон, вообще ввоз астматических препаратов не разрешён.
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