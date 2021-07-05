Скоро узнаем, развивается ли у привитых от коронавируса пневмония. В Петербурге начинается подсчет заболевших ковидом после вакцинации

Первые данные уже получает МИБС. Из 491 человека, направленных на КТ для диагностики ковидной пневмонии, 17 привиты (11 из них — двумя дозами). Об этом «Фонтанке» рассказал Михаил Черкашин, заместитель главного врача по медицинской части МИБС. «В середине июня к нам обратился известный эпидемиолог Антон Барчук: у Европейского университета родилась идея провести исследование по числу заболевших вакцинированных. Это наблюдательное клиническое исследование, его протокол утвержден локальным этическим комитетом, сейчас он — на этапе регистрации в американской базе clinicaltrials.gov. Изначально протокол был разработан под стационары, и сейчас идёт согласование деталей», — сообщил Черкашин.



Для стационаров предусмотрен сложный сбор данных: собирается информация не просто о тех, кто сделал прививку от коронавируса и заболел, но и о тех, кто попадает в реанимацию, кто уходит на ИВЛ. С нами оказалось все проще и быстрее, протокол для амбулаторного этапа оперативно изменили и доработали, поэтому мы исследование уже запустили. Наша задача — выяснить, кто вакцинирован, кто нет из обратившихся в наши центры по поводу диагностики ковидной пневмонии. Если вакцинирован, сколько доз вакцины введено — одна или две. Если две, то когда пройден курс вакцинации. По протоколу сбор данных будет продолжаться месяц. За это время исходя из сегодняшней нагрузки обследуются около 15 тысяч человек. Но уже по первым данным можно предположить, что около 800 человек из них будут вакцинированными. По мнению медицинских статистиков и эпидемиологов это довольно мощная выборка, по ней мы получаем реальные статистические данные для того, чтобы сформировать все прогнозные связи. Например, возможность развития пневмонии у ковидного привитого пациента вообще, степень тяжести пневмонии у привитых в сравнении с непривитыми.

Как говорит Михаил Черкашин, спрашивать у привитых заболевших пациентов, какой вакциной они прививались, не будут: «Как у любого клинического исследования, у этого протокола есть ограничения. Вместе с авторами исследования мы приняли решение не выяснять, какая вакцина была использована. В Петербурге в подавляющем большинстве случаев используется «Спутник», применение остальных — «исчезающие доли процента», поэтому считаем, что все привиты «Спутником». В условиях, когда работают большие цифры, незначительное число привитых другими вакцинами не окажет никакого влияния на статистические данные». В МИБС не намерены останавливать опросы пациентов о вакцинации через 30 дней, на которые рассчитано это клиническое исследование. Эпидемия не закончится и в следующем году, прививочная кампания тоже. Значит, данные будут важны для анализа и за полгода, и за более длительные сроки. Медицинский институт им. Березина Сергея (МИБС) с начала пандемии выполняет КТ для пациентов с ковидом или подозрением на ковид в своих поликлиниках на 6-й Советской и на улице Есенина. На основании диагностического заключения специалистов центра принимается решение — госпитализировать человека или нет.