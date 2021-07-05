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В России испытают иностранную вакцину от коронавируса

Минздрав разрешил провести в России клинические испытания вакцины CanSino Biologics

Министр промышленности и торговли прокомментировал тестирование в России китайского препарата от коронавируса CanSino Biologics.

«Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний. Если такие испытания пройдут успешно, решение за Минздравом — допускать или не допускать вакцину к применению и в каком виде», — рассказал 5 июля Денис Мантуров в интервью ТАСС.

По его словам, производство китайской вакцины готова запустить российская компания «Петровакс».

Заявка на регистрацию препарата из Поднебесной была подана еще в начале года, однако процесс затянулся. Росздравнадзор подчеркнул, что ввоз на территорию РФ и применение вакцин от COVID-19, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещены.

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Комментарии (10)

Alex000
Casino Биоложикс
igoruha
а почему именно китайскую ? почему европейские и американские не испытывают ?
Чёрт Опасный
Занятно...
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