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Регистрация в России иностранной вакцины от коронавируса затянулась. Прививать будут российскими препаратами

Процесс регистрации в России китайской вакцины CanSino Biologics затягивается

Заявка на регистрацию в России подана в отношении всего одного иностранного препарата от коронавируса. Процесс длится уже несколько месяцев.

«Российские власти замедлили регистрацию вакцины против COVID-19 от китайской CanSino Biologics Inc., единственной зарубежной вакцины, которая проходит испытания, поскольку они уверены, что смогут привить население отечественными вакцинами», — сообщает 6 апреля Bloomberg.

Заявку на регистрацию китайского препарата подала компания «Петровакс», которая надеялась пройти процедуру еще в январе. Три источника агентства предположили, что задержка связана с наличием российских вакцин. Собеседник в правительстве уточнил, что CanSino Biologics Inc начал регистрацию, когда было не ясно, как быстро Россия сможет подготовить свои препараты. При этом он отметил, что сейчас РФ может обеспечить себя вакцинами от коронавируса, однако при этом и CanSino может получить одобрение.

Росздравнадзор ранее заявил, что ввоз на территорию РФ и применение вакцин для профилактики COVID-19, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещены.

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Комментарии (5)

Маэстро
Прямо так сама взяла и «затянулась»! У затянувшейся регистрации есть конкретные должности и фамилии.
07A
Россиянину не нужны импортные препараты, это все равно что горилку пить-предательство родины!
Oleg_I
Думаю, что было специальное распоряжение, не давать регистрацию. Я осенью принимал участие в третьей части испытаний как раз этой вакцины. По плану являлся первый месяц, делали заборы крови. Потом, по идее, нужно было явиться на 3 и 6 месяцев, для проверки. Никто не вызвал - ни по телефону, ни другим способом. Испытания по сути саботированы.
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