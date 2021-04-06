Регистрация в России иностранной вакцины от коронавируса затянулась. Прививать будут российскими препаратами

Заявка на регистрацию в России подана в отношении всего одного иностранного препарата от коронавируса. Процесс длится уже несколько месяцев.



«Российские власти замедлили регистрацию вакцины против COVID-19 от китайской CanSino Biologics Inc., единственной зарубежной вакцины, которая проходит испытания, поскольку они уверены, что смогут привить население отечественными вакцинами», — сообщает 6 апреля Bloomberg.



Заявку на регистрацию китайского препарата подала компания «Петровакс», которая надеялась пройти процедуру еще в январе. Три источника агентства предположили, что задержка связана с наличием российских вакцин. Собеседник в правительстве уточнил, что CanSino Biologics Inc начал регистрацию, когда было не ясно, как быстро Россия сможет подготовить свои препараты. При этом он отметил, что сейчас РФ может обеспечить себя вакцинами от коронавируса, однако при этом и CanSino может получить одобрение.

