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Россиян не будут прививать препаратом от Pfizer. Росздравнадзор отказал частным клиникам в использовании иностранной вакцины

Частные клиники в России, в том числе в медкластере в «Сколково», не имеют права использовать немецко-американский препарат от Pfizer и BioNTech.

«Ввоз на территорию РФ и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен», — цитирует 14 января заявление Росздравнадзора «Интерфакс».

В ведомстве особо подчеркнули, что этот запрет распространяется и на частные клиники, а также медицинские организации в международном кластере «Сколково».

Накануне член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина в эфире «Эха Москвы» сообщила, что в израильской клинике Хадасса в «Сколково» якобы можно привиться вакциной от Pfizer. «По сути, это иностранная клиника, просто она работает на нашей территории. И у нее может быть поставка этой вакцины», — уточнила депутат и добавила, что ей тоже предложили поставить иностранную вакцину.

Pfizer Inc и немецкая биотехнологическая компания BioNTech S заверили в высокой эффективности своих вакцин от COVID-19. ЕС делает основную ставку при массовой вакцинации именно на этот препарат. В Pfizer заявили об интересе и к регистрации на российском рынке. Хакеры уже слили в Сеть документы об этой вакцине, которые они получили при кибератаке на Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

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Комментарии (13)

Вышибатя
Запрещаем чужую, а нашу хотим экспортировать.
Международные отношения на высоте.
Kent_5e4ce28898395
Хм, а почему можно вакцинироваться китайской ad5-ncov? В отличие от пфайзера, она в ВОЗ не зарегистрирована.
dragvs
Вопрос почему российские чиновники до сих пор не зарегистрировали вакцину? Россияне в очередной раз будут терпеть "дави чужие помидоры"?
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