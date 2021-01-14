Россиян не будут прививать препаратом от Pfizer. Росздравнадзор отказал частным клиникам в использовании иностранной вакцины

Частные клиники в России, в том числе в медкластере в «Сколково», не имеют права использовать немецко-американский препарат от Pfizer и BioNTech.



«Ввоз на территорию РФ и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен», — цитирует 14 января заявление Росздравнадзора «Интерфакс».



В ведомстве особо подчеркнули, что этот запрет распространяется и на частные клиники, а также медицинские организации в международном кластере «Сколково».

