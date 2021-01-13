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В Сеть слили документы о вакцине от Pfizer. Хакеры получили данные после взлома Европейского агентства лекарственных средств

Кибератака на Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не повлияет на регистрацию немецко-американской вакцины от Pfizer и BioNTech.

«Хакеры разместили в Интернете конфиденциальные документы о вакцине против COVID-19 после утечки данных в конце прошлого года в EMA», — сообщает 13 января Bloomberg.

В даркнете оказались конфиденциальные письма и документы о производстве препарата и маркетинговой стратегии. Авторы сообщений заявили, что источником информации стал защищенный портал EMA.

В ЕС подчеркнули, что кибератака не повлияла на сроки регистрации препарата от COVID-19. В EMA заверили, что агентство остается «полностью функциональным».

Евросоюз в вопросе вакцинации делает основную ставку на вакцину от Pfizer и BioNTech. Препарат был одобрен в декабре, после чего еврочиновники объявили массовую вакцинацию. В конце прошлого года Европейское агентство лекарственных средств (EMA) стало объектом хакерской атаки.

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Комментарии (3)

bombaleilo
В чём секрет?!
Надо общими усилиями бороться с заразой?!
Нет?!
Или понты колотить друг перед другом?!
Похоже действительно стратегия 2030....
Oleg_I
Я даже догадываюсь, что это за хакеры. Не хотят Спутник наш брать, нехорошие люди.
hedgehog_
теперь нашилюди сможут узнать сколько и почем враги собираются продавать вакцину и скорректировать свои хотелки.
ну и ладно.
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