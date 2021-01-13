В Сеть слили документы о вакцине от Pfizer. Хакеры получили данные после взлома Европейского агентства лекарственных средств

Кибератака на Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не повлияет на регистрацию немецко-американской вакцины от Pfizer и BioNTech.



«Хакеры разместили в Интернете конфиденциальные документы о вакцине против COVID-19 после утечки данных в конце прошлого года в EMA», — сообщает 13 января Bloomberg.



В даркнете оказались конфиденциальные письма и документы о производстве препарата и маркетинговой стратегии. Авторы сообщений заявили, что источником информации стал защищенный портал EMA.



В ЕС подчеркнули, что кибератака не повлияла на сроки регистрации препарата от COVID-19. В EMA заверили, что агентство остается «полностью функциональным».

