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Роспотребнадзор назвал сумму ущерба российской экономике от коронавируса

Коронавирус нанес ущерб экономике РФ в 2020 году почти на 1 трлн рублей

Ущерб российской экономике от коронавируса в 2020 году в стоимостных показателях составил почти 1 триллион рублей. Данная сумма фигурирует в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2020 году», подготовленном Роспотребнадзором.

Как сообщается в документе, который 5 июля цитирует РИА Новости, «даже без учета потерь непроизведенного валового национального продукта вследствие летальных исходов, стойкой и временной нетрудоспособности ущерб экономике от новой инфекции в 2020 году в стоимостных показателях составил более 997,06 миллиарда рублей, что в 1,4 раза больше суммарного ущерба от остальных инфекционных болезней».

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что только прямые затраты на лечение больных в стационарах в 2020 году составили около 183 миллиардов рублей, итоговые затраты на тестирование на COVID-19 — 108 миллиардов рублей.

Некоторые прямые выплаты из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом для поддержки населения и предприятий составили в сумме не менее 515 миллиардов рублей, уточняется в документе.

«Целевые ассигнования в сферу здравоохранения были предназначены для строительства инфекционных стационаров, перепрофилирования действующих больниц в инфекционные, разработки, производства и распределения оборудования и препаратов для диагностики, выявления, профилактики и лечения COVID-19, производства средств индивидуальной защиты, работы лабораторий и мобильных бригад и тому подобное», — отмечается в докладе.

Авторы документа также сообщают, что только некоторые из выделенных из бюджета страны средств, направленные непосредственно на организацию и оказание медицинской помощи больным COVID-19, составили в сумме не менее 189,452 миллиарда рублей.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Минпромторге поддержали идею об обязательной вакцинации в российской промышленности.

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Комментарии (3)

Павел Михайлов
Ущерб от работы Роспотребнадзора в разы больше, чем от вируса.
А13579
А какую сумму прибыли принёс коронавирус и кому именно, роспотреб, конечно, не назовёт.
Агроном аэродрома
"от коронавируса" - мож, всёж, от "режима повышенной готовности"(ТМ)?
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