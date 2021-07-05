Роспотребнадзор назвал сумму ущерба российской экономике от коронавируса

Ущерб российской экономике от коронавируса в 2020 году в стоимостных показателях составил почти 1 триллион рублей. Данная сумма фигурирует в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2020 году», подготовленном Роспотребнадзором.



Как сообщается в документе, который 5 июля цитирует РИА Новости, «даже без учета потерь непроизведенного валового национального продукта вследствие летальных исходов, стойкой и временной нетрудоспособности ущерб экономике от новой инфекции в 2020 году в стоимостных показателях составил более 997,06 миллиарда рублей, что в 1,4 раза больше суммарного ущерба от остальных инфекционных болезней».



В Роспотребнадзоре подчеркнули, что только прямые затраты на лечение больных в стационарах в 2020 году составили около 183 миллиардов рублей, итоговые затраты на тестирование на COVID-19 — 108 миллиардов рублей.



Некоторые прямые выплаты из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом для поддержки населения и предприятий составили в сумме не менее 515 миллиардов рублей, уточняется в документе.



«Целевые ассигнования в сферу здравоохранения были предназначены для строительства инфекционных стационаров, перепрофилирования действующих больниц в инфекционные, разработки, производства и распределения оборудования и препаратов для диагностики, выявления, профилактики и лечения COVID-19, производства средств индивидуальной защиты, работы лабораторий и мобильных бригад и тому подобное», — отмечается в докладе.



Авторы документа также сообщают, что только некоторые из выделенных из бюджета страны средств, направленные непосредственно на организацию и оказание медицинской помощи больным COVID-19, составили в сумме не менее 189,452 миллиарда рублей.



Ранее «Фонтанка» писала, что в Минпромторге поддержали идею об обязательной вакцинации в российской промышленности.

