«Конечно же, да!» В Минпромторге поддержали обязательную вакцинацию в промышленности

В Минпромторге РФ поддерживают обязательную вакцинацию в промышленности, при этом пока вакцинированы около четверти работников отраслей под кураторством министерства. В ближайшее время прививки сделают больше половины сотрудников. Об этом в интервью ТАСС 5 июля заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.



«Конечно же, да. Потому что от этого зависит эффективность работы тех отраслей, за которые мы как министерство отвечаем», — прокомментировал Мантуров идею об обязательной вакцинации в отрасли.

