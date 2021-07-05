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«Конечно же, да!» В Минпромторге поддержали обязательную вакцинацию в промышленности

На промышленных предприятиях в России вакцинировано около четверти работников

В Минпромторге РФ поддерживают обязательную вакцинацию в промышленности, при этом пока вакцинированы около четверти работников отраслей под кураторством министерства. В ближайшее время прививки сделают больше половины сотрудников. Об этом в интервью ТАСС 5 июля заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Конечно же, да. Потому что от этого зависит эффективность работы тех отраслей, за которые мы как министерство отвечаем», — прокомментировал Мантуров идею об обязательной вакцинации в отрасли.

«Мы в ГИСП (государственная информационная система «Промышленность») сейчас стали вести работу по мониторингу ситуации с вакцинацией на промышленных предприятиях, и у нас есть информация по ряду предприятий в 22 отраслях. По предварительным данным, 8 % сотрудников переболели, почти 25 % прошли вакцинацию и еще 16 % готовы ее пройти. Получается, что 30 с лишним процентов работников защищены уже сейчас. Треть», — добавил министр. По его словам, подтвержденные противопоказания для вакцинации есть всего у 2,5 %.

Мантуров также отметил, что больше всего вакцинировавшихся среди специалистов с высшим образованием и руководящего состава предприятий.

Ранее «Фонтанка» писала, что президент РФ Владимир Путин вновь заявил, что лично он не поддерживает принудительную вакцинацию в России. В то же время в Кремле отметили, что пандемия требует «жестких мер в плане вакцинации».

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Комментарии (12)

А13579
"больше всего вакцинировавшихся среди специалистов с высшим образованием и руководящего состава предприятий." Естественно. Раньше в КПСС вступали по тому же принципу.
тов
По сша количество смертей вакцинированных даже по официальным данным измеряется тысячами.

Сколько из заболевших сейчас и умерших в россии были вакцинированы?
Spora
Сколько ещё нужно смертей, чтобы правительство, наконец ввело строгие меры?
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