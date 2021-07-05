«Конечно же, да!» В Минпромторге поддержали обязательную вакцинацию в промышленности

В Минпромторге РФ поддерживают обязательную вакцинацию в промышленности, при этом пока вакцинированы около четверти работников отраслей под кураторством министерства. В ближайшее время прививки сделают больше половины сотрудников. Об этом в интервью ТАСС 5 июля заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
«Конечно же, да. Потому что от этого зависит эффективность работы тех отраслей, за которые мы как министерство отвечаем», — прокомментировал Мантуров идею об обязательной вакцинации в отрасли.
«Мы в ГИСП (государственная информационная система «Промышленность») сейчас стали вести работу по мониторингу ситуации с вакцинацией на промышленных предприятиях, и у нас есть информация по ряду предприятий в 22 отраслях. По предварительным данным,
Мантуров также отметил, что больше всего вакцинировавшихся среди специалистов с высшим образованием и руководящего состава предприятий.
Ранее «Фонтанка» писала, что президент РФ Владимир Путин вновь заявил, что лично он не поддерживает принудительную вакцинацию в России. В то же время в Кремле отметили, что пандемия требует «жестких мер в плане вакцинации».