В Кремле заявили, что пандемия требует «жестких мер в плане вакцинации»

Условия пандемии коронавируса требуют от властей жестких мер по вакцинации населения. Об этом 4 июля заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на телеканале «Россия 1».



«Очевидно, что придется еще жить какое-то время с пандемией, это требует от властей достаточно жестких мер и ответственности в плане вакцинации», — сказал он.



Напомним, обязательная вакцинация некоторых групп населения введена уже в нескольких десятках регионов, в том числе в Петербурге. При этом Владимир Путин во время прямой линии заявил, что он против принудиловки в этом вопросе.

