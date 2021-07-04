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В Кремле заявили, что пандемия требует «жестких мер в плане вакцинации»

Условия пандемии коронавируса требуют от властей жестких мер по вакцинации населения. Об этом 4 июля заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на телеканале «Россия 1».

«Очевидно, что придется еще жить какое-то время с пандемией, это требует от властей достаточно жестких мер и ответственности в плане вакцинации», — сказал он.

Напомним, обязательная вакцинация некоторых групп населения введена уже в нескольких десятках регионов, в том числе в Петербурге. При этом Владимир Путин во время прямой линии заявил, что он против принудиловки в этом вопросе.

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Комментарии (38)

Вера Симакова
Вы прививаться не хотите, а меры все позакрывать хотите. Зачем же все закрывать, праздники не проводить из-за ваших нехотелок привиться. Все должно быть открыто и проводиться, а непривитые должны дома сидеть и не трясти своими соплями и слюнями на нормальных людей.
AlBerkut
Про вакцинацию тема! Аларм!
Так, котэ тут, бабуся, Мартин, АУ!!!!
Хауаю
— А может, не надо?
— Надо, Федя, надо! (с)
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