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«Зенит» откроет на «Газпром Арене» в Петербурге свободные от коронавируса сектора

Петербургский футбольный клуб «Зенит» 5 июля рассказал «Фонтанке» об антикоронавирусных мерах, которые будут применяться на «Газпром Арене» в новом сезоне.

«Мы следим за ситуацией и разделяем общую обеспокоенность, поэтому готовы к возможным мерам, которые предложат нам городские власти после окончания мероприятий в рамках Евро-2020.

Опираясь на наш опыт по организации санитарных мер на стадионе по клубной программе чистоты, мы рассматриваем возможность реализации в новом сезоне проекта по созданию абсолютно чистой зоны на трибунах — условные covidfree-сектора, куда смогут попасть болельщики, документально подтвердившие, что их здоровью и здоровью окружающих ничего не угрожает», — заявили в пресс-службе «Зенита».

Сейчас «Зенит» находится на сборах в Австрии, где проведет три контрольных матча с немецкими клубами. В чемпионате России петербуржцы стартуют 24 июля на выезде матчем против «Химок».

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