Дмитрий Быков выступит на «Дилетантских чтениях»

«В России расплодилось огромное количество людей, умеющих только мешать, и что с ними делать — непонятно», — написал недавно Дмитрий Львович в своей авторской колонке. Это после того как был вызван в ОВД «за прогулку по родной Москве». 27 мая в «Гельвеции» можно будет расспросить Быкова и об этом, и о многом другом. 18+



Фото: Mark Nakoykher, wikipedia.org Поделиться Поделиться







«Ни дня без книги и без лекции!» — написано в паблике Дмитрия Быкова. Примечательно, что сам он не ведет страничку ни в «Фейсбуке», ни во «ВКонтакте», это энтузиасты ведут всё за него — собирают высказывания, публикуют анонсы и т. д. К слову, в Петербурге Быков проведет не один день: в Северной столице у него назначены две встречи с читателями, которым он представит новый роман «Истребитель» о советских лётчиках. Первая состоится 25 мая в «Буквоеде» на Невском, а вторая — 26 мая в рамках Книжного салона на Дворцовой площади.



Ну а «Дилетантские чтения» — мероприятие камерное, так что сначала можно будет послушать неспешную беседу гостя с ведущим, главредом журнала «Дилетант» Виталием Дымарским, а потом и самим поспрашивать. Встречаемся 27 мая по адресу ул. Марата, 11. Начало в 19:00.

Александра Шеромова

