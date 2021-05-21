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Дмитрий Быков представит новый роман о «соколах Сталина»

В Петербурге перед любителями чтения выступит писатель Дмитрий Быков. Он представит новый роман «Истребитель» о советских лётчиках. У одного из самых популярных российских авторов пройдет две встречи в Северной столице: первая состоится 25 мая в «Буквоеде» на Невском, а вторая — 26 мая в рамках Книжного салона, который в этом году займет Дворцовую площадь. (16+)

Фото: ast.ru
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«Истребитель» — третий роман «И-трилогии» Быкова. Первой книгой стал роман «Икс» (2012 год), второй — роман «Июнь» (2017 год). Действия трёх текстов происходят в Советском Союзе, сюжеты не связаны между собой, но автор рекомендует читать книги именно в такой последовательности.

В «Истребителе» речь пойдет о летчиках, «соколах Сталина», которые загадочным образом погибли один за другим в 1930-е годы. Роман опирается на документы: газеты, мемуары, дневники очевидцев. Быков утверждает, что попытался заглянуть по ту сторону идеологии, понять, что за сила управляла советской историей.

Сюжет романа постоянно дробится, герои множатся, а подвиги в бою и подковерные интриги не поддаются подсчету. Издатели книги говорят и о ее метафорическом значении: персонажи и события должны продемонстрировать читателю, что в СССР зародилась новая нация, представители которой могли одновременно быть и истребителями, и истребляемыми.

Презентация «Истребителя» Дмитрия Быкова состоится 25 мая в 19:00 в «Буквоеде» на Невском, 46 и в 18:00 26 мая в зале-трансформере на площадке петербургского книжного салона. Вход свободный, посетителей просят соблюдать меры санитарной безопасности.

Елена Васильева

Фото: ast.ru

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