Русский вошел в топ-5 индекса глобальной конкурентоспособности языков

«Мы всегда понимали, что в России не хватает комплексных статистических данных о положении русского языка в мире. Мы взяли на себя труд подготовить такой комплексный обзор, чтобы оценить положение русского языка на фоне других больших языков. Мы опирались на статистические исчерпывающие базы данных, непротиворечивые, среди которых, к примеру, результаты Всемирной переписи населения, международные базы научных публикаций и многие другие», — сказала собеседница агентства.

Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина впервые подготовил исследование глобальной конкурентоспособности русского языка. Об этом ТАСС 15 декабря рассказала ректор вуза Маргарита Русецкая.

В исследовании глобальной конкурентоспособности русского языка учитывались в том числе численность говорящих на языке, статус языка в международных организациях, количество СМИ на этом языке, объем научной информации на этом языке, численность пользователей интернета и количество ресурсов на языке.

«Русский занял пятое место в перечне 12 ведущих языков мира со значением 2,78, обойдя португальский (2,44), арабский (2,33) и немецкий (2,27), при этом существенно уступил английскому (16,67), испанскому (5,26), французскому (3,70) и китайскому (3,45) языкам», — рассказала Русецкая.

На русском языке в мире говорят 258 млн человек, это обеспечивает ему восьмое место в мире. Лидируют по численности говорящих английский язык — 1 млрд 268 млн, китайский — 1 млрд 120 млн, хинди — 637 млн, испанский- 538 млн, замыкает пятерку — французский — 277 млн. По официальному присутствию в международных организациях, по данным ректора, русский занимает четвертое место.

По численности русскоязычных пользователей интернета Россия занимает десятое место (2,5%) — 116,4 млн пользователей; на первом месте английский — 25% (1,2 млрд), на втором — китайский- 19,4% (888 млн), замыкает тройку испанский язык — 7,9% (363,7 млн). По количеству русскоязычных сайтов в интернете русский занимает второе место 8,6%. На первом с большим отрывом находится английский язык (60,3%), на третьем — испанский (4%).