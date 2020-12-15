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Русский вошел в топ-5 индекса глобальной конкурентоспособности языков

Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина впервые подготовил исследование глобальной конкурентоспособности русского языка. Об этом ТАСС 15 декабря рассказала ректор вуза Маргарита Русецкая.

«Мы всегда понимали, что в России не хватает комплексных статистических данных о положении русского языка в мире. Мы взяли на себя труд подготовить такой комплексный обзор, чтобы оценить положение русского языка на фоне других больших языков. Мы опирались на статистические исчерпывающие базы данных, непротиворечивые, среди которых, к примеру, результаты Всемирной переписи населения, международные базы научных публикаций и многие другие», — сказала собеседница агентства.

В исследовании глобальной конкурентоспособности русского языка учитывались в том числе численность говорящих на языке, статус языка в международных организациях, количество СМИ на этом языке, объем научной информации на этом языке, численность пользователей интернета и количество ресурсов на языке.

«Русский занял пятое место в перечне 12 ведущих языков мира со значением 2,78, обойдя португальский (2,44), арабский (2,33) и немецкий (2,27), при этом существенно уступил английскому (16,67), испанскому (5,26), французскому (3,70) и китайскому (3,45) языкам», — рассказала Русецкая.

На русском языке в мире говорят 258 млн человек, это обеспечивает ему восьмое место в мире. Лидируют по численности говорящих английский язык — 1 млрд 268 млн, китайский — 1 млрд 120 млн, хинди — 637 млн, испанский- 538 млн, замыкает пятерку — французский — 277 млн. По официальному присутствию в международных организациях, по данным ректора, русский занимает четвертое место.

По численности русскоязычных пользователей интернета Россия занимает десятое место (2,5%) — 116,4 млн пользователей; на первом месте английский — 25% (1,2 млрд), на втором — китайский- 19,4% (888 млн), замыкает тройку испанский язык — 7,9% (363,7 млн). По количеству русскоязычных сайтов в интернете русский занимает второе место 8,6%. На первом с большим отрывом находится английский язык (60,3%), на третьем — испанский (4%).

Таким образом, в индексе глобальной конкурентоспособности по совокупности параметров русский язык занял пятое место.

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Комментарии (6)

change_it
Какая конкурентоспособность, вы вообще о чем?.. Вот просто процитирую: "если в начале 1990-х годов число изучавших русский составляло 74,6 млн человек, то к 2004 году сократилось до 51,2 млн, а к 2018-му — до 38,2 млн человек. Без учета стран бывшего СССР число изучавших русский упало по всему миру за постсоветский период с 20 млн человек до чуть более 1 млн." Отличные светлые перспективы.
Annonym
Эх вы не правильно коментарий пишете , Сразу какая то Антинародная Манера написания .
С Учетом нынешней без преувеличения антинародной практики на ниве законотворчества , Скорее большая доля Сайтов на Русском языке Хостится вне пределов Юрисдикций России что и пытается наше вертикаль компенсировать Законами про инет и Русским Шитом ...
Агроном аэродрома
Нащальника, э??!
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