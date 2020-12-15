Утро началось не с кофе для жителей девятиэтажки в Выборгском районе Петербурга. В доме и рядом с ним работают экстренные службы после письма, которое получили в столичном управлении ФСБ.
Об эвакуации на проспекте Просвещения, 46, утром 15 декабря сообщили в соцсетях. Жильцы в экстренном порядке покидают квартиры, во дворе — скопление служебных автомобилей.
По данным «Фонтанки», правоохранители проверяют информацию о взрывном устройстве, при этом поступила она не самым стандартным образом. Письмо с предупреждением о бомбе в спальном районе Петербурга поступило на почту Федеральной службы безопасности в Москве. При этом в тексте указали конкретную квартиру, которая озадачила сотрудников: бомбу ищут у пенсионерки.