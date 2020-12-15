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На Просвещения эвакуируют жильцов высотки. «Привет» передали через ФСБ

Утро началось не с кофе для жителей девятиэтажки в Выборгском районе Петербурга. В доме и рядом с ним работают экстренные службы после письма, которое получили в столичном управлении ФСБ.

Об эвакуации на проспекте Просвещения, 46, утром 15 декабря сообщили в соцсетях. Жильцы в экстренном порядке покидают квартиры, во дворе — скопление служебных автомобилей.

По данным «Фонтанки», правоохранители проверяют информацию о взрывном устройстве, при этом поступила она не самым стандартным образом. Письмо с предупреждением о бомбе в спальном районе Петербурга поступило на почту Федеральной службы безопасности в Москве. При этом в тексте указали конкретную квартиру, которая озадачила сотрудников: бомбу ищут у пенсионерки.

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Комментарии (5)

264535571
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
OldObyvatel
Внучок таким образом хочет квартирку у старушки отжать?
Оригинально.
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