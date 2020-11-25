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«Зенит» проиграл «Лацио» и лишился шансов на плей-офф Лиги чемпионов

Поражением для футбольного клуба «Зенит» завершился матч 4-го тура группового этапа против «Лацио» во вторник, 25 ноября, в Риме. Петербуржцы уступили со счетом 1:3.

Первые два гола забил итальянский клуб. Отличились Чиро Иммобиле (3 минута) и Марко Пароло (22). Петербуржцы ответили на это точным ударом Артема Дзюбы на 25-й минуте.

На 35-й минуте главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку пришлось заменить Дугласа Сантоса, который не смог продолжить матч из-за травмы, на Алексея Сутормина.

На 53-й минуте судья Майкл Оливер (Англия) назначил пенальти в ворота сине-бело-голубых за фол Вильмара Барриоса в штрафной. Забил 11-метровый Иммобиле.

Таким образом, набрав всего одно очко в четырех турах, «Зенит» окончательно лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Теперь сине-бело-голубые могут надеяться только на Лигу Европы, но для этого надо занять третье место в группе. На текущий момент «Зенита» занимает последнюю, четвертую строчку. Следующий матч петербуржцы проведут в Туле 28 ноября против местного «Арсенала» в РПЛ. В Лиге чемпионов их ждет встреча с «Брюгге».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (16)

victor_k
Меня очень забавляет фамилия нападающего - Чиро Иммобиле.

Судя по последним играм Зенита, его игроки тоже могли бы носить такую фамилию...
Иван 2пырьев
ну просрали и просрали. Че переживать?
(с) Артемий Лебедев
Danik
Легче ЛЧ купить! Свои должны играть! Хоть какое-то удовольствие! А так позорище! Остается вспоминать Петржелу и его веселый футбол командой питерской молодежи!
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