Поражением для футбольного клуба «Зенит» завершился матч 4-го тура группового этапа против «Лацио» во вторник, 25 ноября, в Риме. Петербуржцы уступили со счетом 1:3.
Все. Уступаем в Риме.#ЛациоЗенит pic.twitter.com/Rm4At8EHUe— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) November 24, 2020
Первые два гола забил итальянский клуб. Отличились Чиро Иммобиле (3 минута) и Марко Пароло (22). Петербуржцы ответили на это точным ударом Артема Дзюбы на 25-й минуте.
На 35-й минуте главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку пришлось заменить Дугласа Сантоса, который не смог продолжить матч из-за травмы, на Алексея Сутормина.
На 53-й минуте судья Майкл Оливер (Англия) назначил пенальти в ворота сине-бело-голубых за фол Вильмара Барриоса в штрафной. Забил 11-метровый Иммобиле.
Таким образом, набрав всего одно очко в четырех турах, «Зенит» окончательно лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Теперь сине-бело-голубые могут надеяться только на Лигу Европы, но для этого надо занять третье место в группе. На текущий момент «Зенита» занимает последнюю, четвертую строчку. Следующий матч петербуржцы проведут в Туле 28 ноября против местного «Арсенала» в РПЛ. В Лиге чемпионов их ждет встреча с «Брюгге».