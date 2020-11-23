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Бывшего футболиста петербургского «Динамо» отстранили от матча в США за отказ встать на колено

Российского футболиста Валерия Сарамутина, играющего за американский клуб «Остин Боулд», отстранили от матчей. Как сообщает «Спорт-Экспресс», это произошло после отказа 25-летнего игрока вставать на колено в поддержку движения Black Lives Matter.

«Тренер говорил, что мне надо подумать над своим поведением. Состоялась беседа и с президентом (кстати, белым), он убеждал меня: «Пойми, это не для тебя, это проявление уважения». А я отвечал, что не понимаю, зачем это нужно делать. С игроками, кстати, конфликтов не было. Вице-капитан «Боулд» Джермейн Тэйлор даже меня поддерживал в личных беседах, пытался переубедить руководство, но ничего поделать не мог. Так совпало, что в то же время у одного нашего игрока обнаружили коронавирус, и меня вместе с ним посадили на карантин — мы жили в одном доме. Так что я пропустил несколько матчей в августе», — рассказал Сарамутин.

В настоящее время после завершения сезона футболист находится в России.

Сарамутин родился в Нью-Джерси. С 2012 года играл за юношеские команды московского «Динамо». 21 мая 2016 в матче 30-го тура чемпионата России дебютировал в составе основной команды — в домашнем матче против «Зенита» (0:3) вышел на замену на 87-й минуте. В июне 2017 года перешёл в петербургское «Динамо». В 2018-м подписал контракт на сезон-2019 с новообразованным клубом «Остин Боулд» из Чемпионшипа ЮСЛ, второго по уровню дивизиона США.

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Комментарии (4)

Кельт
Сразу видно, что не либерал.
i224
Где фото не вставания на колено? Сначала карантин, потом Россия....
264136051
Правильно сделал. С ума сходят с этими чёрными.
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