Бывшего футболиста петербургского «Динамо» отстранили от матча в США за отказ встать на колено

Российского футболиста Валерия Сарамутина, играющего за американский клуб «Остин Боулд», отстранили от матчей. Как сообщает «Спорт-Экспресс», это произошло после отказа 25-летнего игрока вставать на колено в поддержку движения Black Lives Matter.



«Тренер говорил, что мне надо подумать над своим поведением. Состоялась беседа и с президентом (кстати, белым), он убеждал меня: «Пойми, это не для тебя, это проявление уважения». А я отвечал, что не понимаю, зачем это нужно делать. С игроками, кстати, конфликтов не было. Вице-капитан «Боулд» Джермейн Тэйлор даже меня поддерживал в личных беседах, пытался переубедить руководство, но ничего поделать не мог. Так совпало, что в то же время у одного нашего игрока обнаружили коронавирус, и меня вместе с ним посадили на карантин — мы жили в одном доме. Так что я пропустил несколько матчей в августе», — рассказал Сарамутин.

