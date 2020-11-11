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11.11.2020 13:55
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Армянская оппозиция назвала три условия для окончания акций протеста. Полиция перестала задерживать участников митинга

Отставка Пашиняна — одно из трех требований оппозиции Армении, которая с утра 11 ноября собрала массу протестующих на площади Свободы в центре Еревана.

Как сообщает Sputnik, собравшиеся продолжают скандировать «Никол — предатель!», но полиция уже не проводит массовые задержания.

Представитель верховного совета партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян заявил на площади, что у оппозиции есть три условия, исполнение которых приведет к окончанию митинга.

«Сейчас для всех нас главная задача — спасение Арцаха. Для этого нужно сделать три шага. Первое — создать Комитет спасения родины, что мы уже и сделали. Второе — немедленно требовать отставки Никола Пашиняна и правительства. Третье — спасти проданные предательством наши земли», — сказал Сагателян.

Протесты в Ереване начались немедленно после подписания заявления о прекращении военных действий в Карабахе. Митингующие требуют отставки Никола Пашиняна. Генпрокуратура выпустила обращение, в котором просила воздержаться от массовых собраний с учетом введенного в стране военного положения.

Полиция начала задерживать активистов с утра 11 ноября на подходах к площади.

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Комментарии (9)

lamer
Уши омериканского обкома трудно спрятать.
DEMOMON
"Третье — спасти проданные предательством наши земли»"
Ну и с чего он это взял, что Карабах их земля?
Это тоже самое, верить, что хохлы Чёрное море выкопали.
Кровокрас
а почему те кто кричит лозунги находятся на этой площади, а не на передовой ?
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