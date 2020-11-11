Как сообщает Sputnik, собравшиеся продолжают скандировать «Никол — предатель!», но полиция уже не проводит массовые задержания.

Отставка Пашиняна — одно из трех требований оппозиции Армении, которая с утра 11 ноября собрала массу протестующих на площади Свободы в центре Еревана.

Представитель верховного совета партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян заявил на площади, что у оппозиции есть три условия, исполнение которых приведет к окончанию митинга.



«Сейчас для всех нас главная задача — спасение Арцаха. Для этого нужно сделать три шага. Первое — создать Комитет спасения родины, что мы уже и сделали. Второе — немедленно требовать отставки Никола Пашиняна и правительства. Третье — спасти проданные предательством наши земли», — сказал Сагателян.

