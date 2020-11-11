В центре Еревана начались массовые задержания протестующих. «На площади полная неразбериха»
Полиция Армении начала массово задерживать протестующих на площади Свободы в центре Еревана. Как сообщает 11 ноября «Спутник. Армения», «людей насильно сажают в полицейские автомобили и увозят в разные отделения полиции».
Участники акции кричат «Никол, уходи!», их количество продолжает увеличиваться. «На площади полная неразбериха», — описывают ситуацию журналисты.
Ранее Генпрокуратура Армении опубликовала заявление, в котором предупредила о запрете на митинги «в связи с действующим в стране военным положением». Протесты в Ереване начались немедленно после подписания заявления о прекращении военных действий в Карабахе. Митингующие требуют отставки Никола Пашиняна.