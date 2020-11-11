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11.11.2020 12:40
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В центре Еревана начались массовые задержания протестующих. «На площади полная неразбериха»

Полиция Армении начала массово задерживать протестующих на площади Свободы в центре Еревана. Как сообщает 11 ноября «Спутник. Армения», «людей насильно сажают в полицейские автомобили и увозят в разные отделения полиции».

Участники акции кричат «Никол, уходи!», их количество продолжает увеличиваться. «На площади полная неразбериха», — описывают ситуацию журналисты.

Ранее Генпрокуратура Армении опубликовала заявление, в котором предупредила о запрете на митинги «в связи с действующим в стране военным положением». Протесты в Ереване начались немедленно после подписания заявления о прекращении военных действий в Карабахе. Митингующие требуют отставки Никола Пашиняна.

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Комментарии (4)

paha
Интересно, печенеги с вадиками здесь отметятся с лозунгом "Коля уходи!"???
NasushnyBread
Ситуацию удерживает Россия на своём мизинце, одно движение и...
Угомонились бы они лучше 😠
260571961
Это у них в крови! Лишь бы побазарить, те же БЛМ-щики только с гор спустились.
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