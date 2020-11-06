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06.11.2020 16:47
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«Эпидситуация развивается не лучшим образом». Власти Москвы просят без необходимости не передвигаться по городу

Начальник столичного Главконтроля заявил, что в столице более жёсткие ограничения вводить не будут при соблюдении мер предосторожности.

«Эпидситуация в Москве развивается не лучшим образом, число заболевших растёт, власти просят не передвигаться по городу без необходимости», — цитирует 6 ноября заявление Евгения Данчикова РИА Новости.

По его словам, только соблюдение гражданами всех мер предосторожности позволит не вводить новые ограничения. Он также отметил, что в зарубежных странах власти пошли на более жесткие меры для сдерживания пандемии.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин опроверг возможность локдауна.

Москва остается лидером по ежедневному приросту в РФ. Общее число выявленных случаев в столице составляет 456 689.

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Комментарии (4)

perekuz
"Эпидситуация" вызвала ассоциации с "замком по морде" (заместитель комиссара по морским делам) и "главинжоп" (главный инженер по особым поручениям).
204407
Как надоела их мнимая забота. Кого они просят? Кто мог тот и так уже сократил контакты. Лишь бы показать какие заботливые, при полном безразличии ко всем.
263756871
Все правильно. Город перенаселен. Чем больше помрет, тем легче будет остальным.
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