«Эпидситуация развивается не лучшим образом». Власти Москвы просят без необходимости не передвигаться по городу

Начальник столичного Главконтроля заявил, что в столице более жёсткие ограничения вводить не будут при соблюдении мер предосторожности.



«Эпидситуация в Москве развивается не лучшим образом, число заболевших растёт, власти просят не передвигаться по городу без необходимости», — цитирует 6 ноября заявление Евгения Данчикова РИА Новости.

По его словам, только соблюдение гражданами всех мер предосторожности позволит не вводить новые ограничения. Он также отметил, что в зарубежных странах власти пошли на более жесткие меры для сдерживания пандемии.