После аварии на перекрестке Крыленко и Дальневосточного в больницу увезли пятилетнюю девочку

В тяжелом состоянии в больнице оказалась девочка, которая попала в аварию на перекрестке в Невском районе Петербурга. На перекрестке не оказалось светофора.



Как сообщает ГУ МВД региона, «Киа» и «Фольксваген» столкнулись около восьми часов вечере на перекрестке Дальневосточного проспекта с улицей Крыленко. За рулем первой был 57-летний мужчина, второй управлял 39-летний водитель. Пострадавших двое, оба пассажиры «Поло». 39-летняя женщина в больнице с травмами средней степени тяжести. Пятилетняя девочка серьезно ранена, несмотря на то, что она была в детском кресле и пристегнута.

