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05.11.2020 23:31
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После аварии на перекрестке Крыленко и Дальневосточного в больницу увезли пятилетнюю девочку

В тяжелом состоянии в больнице оказалась девочка, которая попала в аварию на перекрестке в Невском районе Петербурга. На перекрестке не оказалось светофора.

Как сообщает ГУ МВД региона, «Киа» и «Фольксваген» столкнулись около восьми часов вечере на перекрестке Дальневосточного проспекта с улицей Крыленко. За рулем первой был 57-летний мужчина, второй управлял 39-летний водитель. Пострадавших двое, оба пассажиры «Поло». 39-летняя женщина в больнице с травмами средней степени тяжести. Пятилетняя девочка серьезно ранена, несмотря на то, что она была в детском кресле и пристегнута.

По информации полиции, перекресток нерегулируемый. Как минимум до февраля этого года светофоры на нем были, но два снесли во время аварии. Какой-либо свежей информации об установке или отсутствии на перекрестке светофоров «Фонтанке» найти не удалось.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

PSW
На перекрёстке Крыленко Дальневосточный нет светофоров?? Да вы шутите, что ли?? А как бы тогда там вообще ездить можно было??? Единственное похожее место - карман Дальневосточного и Крыленко, но там светофоров никогда и не было.
USSR_forever
детское кресло детскому креслу рознь... есть организация ADAC - которое делает не только краш-тесты автомобилей, но и проверяет и сертифицирует детские автокресла... так вот, у нормальных производителей пластик от детского кресла после серьёзной аварии должен рассыпаться в порошок, защищая таким образом от травмирования ребёнка, а в дешёвых креслах (которые чаще всего покупает большинство родителей из-за экономии денег, которое оборачивается частенько трагично) пластик ломается на куски и вонзается в тело пассажира.... если в этой аварии ребёнок сильно пострадал - то для начала хотелось бы узнать марку кресла (я уж не говорю про модель)... не исключено, что оно из разряда "не сертифицированных ADAC"... поверьте, специалистам это многое объяснит.
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