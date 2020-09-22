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22.09.2020 19:21
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США прошли порог в 200 тысяч жертв COVID-19

США прошли порог в 200 тысяч жертв COVID-19, сообщает 22 сентября Университет Джонса Хопкинса.

Судя по данным глобальной карты на сайте университета, по состоянию на 19:15 по мск, число скончавшихся от Сovid-19 в США составило 200 005, это мировой антирекорд.

Всего в мире с подтвержденным коронавирусом скончались 965 893 человекn. После США больше всего жертв зарегистрировано в Бразилии (132 272) и Индии (88 935). За ними следуют Мексика (73 697) и Великобритания (41 877).

Число зараженных в мире достигло 31 374 796. По этому показателю также лидируют США, где зарегистрировано 6,86 млн случаев инфицирования. Далее следуют Индия (5,56 млн), Бразилия (4,55 млн), Россия (1,11 млн) и Колумбия (770,4 тыс.).

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Комментарии (1)

Алекс99
Ведущие американские инфекционисты в марте предрекали именно такое число смертей — но предрекали как "худший случай". Президент-то надеялся уложиться в 100 тыс. на фоне принятия мер по борьбе с инфекцией. Но мерами экономической поддержки заразу не победить, увы ((
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