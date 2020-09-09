крючко 09 Сен 2020 в 10:31 09 Сен 2020 в 10:31

Я вот не понимаю, за что борятся все популяризаторы этого "образования" ? Чтобы каждая школота с 10-11 лет умела "правильно", "безопасно" сношаться?

Причем не просто бы "умела", а активно бы практиковалась, ведь такие качества как избирательность и нравственность конечно же воспитывать никто не собирается, это вообще понятия ныне непопулярные и уже давно (собственно ОТТОГО и беды такие как ВИЧ, аборты, разводы и никому не нужные дети).

В качестве примера достаточно привести вождение автомобиля. Есть ПДД, есть процедура получения ВУ, есть вся инфраструктура для безопасного движения, однако ДТП никуда не исчезли и чем больше участников движения, тем больше ДТП становится со временем. А теперь переложите это на тему статьи. Правильно ли давать такое "просвещение", втягивая пусть и "образованных", но все еще несмысленышей в это дело? Чего добьемся этим?!