Абхазский «Лексус» с женщиной и ребёнком вытолкнули с Невского в столб
Несмотря на аномальную загруженность улиц Петербурга, утром 9 сентября ДТП с двумя автомобилями на Невском проспекте пробку не создаёт.
Как сообщают «Фонтанке» очевидцы, на Невском у пересечения с Малой Садовой улицей столкнулись «Мазда 6» и «Лексус». Первая осталась посреди проезжей части, а вторую отбросило в сторону Екатерининского сквера. Вылететь на тротуар машине не позволил столб.
В «Лексусе», по словам нашего читателя, были женщина и ребёнок. Они целы. На автомобильном номере «Лексуса» флаг Республики Абхазии.