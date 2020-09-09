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09.09.2020 09:28
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Абхазский «Лексус» с женщиной и ребёнком вытолкнули с Невского в столб

Несмотря на аномальную загруженность улиц Петербурга, утром 9 сентября ДТП с двумя автомобилями на Невском проспекте пробку не создаёт.

Как сообщают «Фонтанке» очевидцы, на Невском у пересечения с Малой Садовой улицей столкнулись «Мазда 6» и «Лексус». Первая осталась посреди проезжей части, а вторую отбросило в сторону Екатерининского сквера. Вылететь на тротуар машине не позволил столб.

Фото: Читатель «Фонтанки» Виктор
Фото: Читатель «Фонтанки» Виктор
Фото: Читатель «Фонтанки» Сергей
Фото: Читатель «Фонтанки» Виктор
Фото: Читатель «Фонтанки» Виктор
Фото: Читатель «Фонтанки» Виктор
Фото: Читатель «Фонтанки» Виктор
Фото: Читатель «Фонтанки» Виктор
Фото: Читатель «Фонтанки» Виктор

В «Лексусе», по словам нашего читателя, были женщина и ребёнок. Они целы. На автомобильном номере «Лексуса» флаг Республики Абхазии.

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Комментарии (9)

260569221
Абхазкие номера, это как бнв головного мозга??
крючко
Я вот не понимаю, за что борятся все популяризаторы этого "образования" ? Чтобы каждая школота с 10-11 лет умела "правильно", "безопасно" сношаться?
Причем не просто бы "умела", а активно бы практиковалась, ведь такие качества как избирательность и нравственность конечно же воспитывать никто не собирается, это вообще понятия ныне непопулярные и уже давно (собственно ОТТОГО и беды такие как ВИЧ, аборты, разводы и никому не нужные дети).
В качестве примера достаточно привести вождение автомобиля. Есть ПДД, есть процедура получения ВУ, есть вся инфраструктура для безопасного движения, однако ДТП никуда не исчезли и чем больше участников движения, тем больше ДТП становится со временем. А теперь переложите это на тему статьи. Правильно ли давать такое "просвещение", втягивая пусть и "образованных", но все еще несмысленышей в это дело? Чего добьемся этим?!
Fjfef
Первый вопрос Который задали водители: что такое светофор?
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