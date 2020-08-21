«Ъ»: Минкомсвязи разработает единую систему учёта и оповещения мигрантов в России

По данным издания, различные ведомства смогут с помощью платформы обмениваться информацией по иностранцам, чтобы предоставлять им госуслуги в электронном виде. Мигранты смогут использовать систему с помощью мобильного приложения с личным кабинетом.

Платформу учета и оповещения мигрантов в России, а также единую базу иностранных граждан разработает Минкомсвязь. На создание интегрированного с госулугами сервиса потребуется не менее года, сообщает 21 августа « Коммерсантъ » со ссылкой на проект приказа министерства.

Ранее разработкой платформы занималось МВД, но теперь это перепоручили Минкомсвязи. Как заявил изданию профильный федеральный чиновник, решение связано с тем, что система должна быть интегрирована с порталом госуслуг, за разработку которого отвечает «Ростелеком». Собеседник издания пояснил, что МВД войдет в рабочую группу вместе с МИДом и Минтрудом.



Опрошенные газетой эксперты полагают, что разработка подобной платформы может обойтись от 200 до 500 млн рублей, а мобильное приложение для мигрантов, помимо основной своей функции, может следить из их перемещениями по стране.



В МВД, МИД и Минтруде не ответили на запрос издания с просьбой прокомментировать ситуацию, а в Минкомсвязи отказались от комментариев.

