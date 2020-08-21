FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +23
73.77р87.43р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
21.08.2020 07:46
0
Печать

«Ъ»: Минкомсвязи разработает единую систему учёта и оповещения мигрантов в России

Платформу учета и оповещения мигрантов в России, а также единую базу иностранных граждан разработает Минкомсвязь. На создание интегрированного с госулугами сервиса потребуется не менее года, сообщает 21 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на проект приказа министерства.

По данным издания, различные ведомства смогут с помощью платформы обмениваться информацией по иностранцам, чтобы предоставлять им госуслуги в электронном виде. Мигранты смогут использовать систему с помощью мобильного приложения с личным кабинетом.

Ранее разработкой платформы занималось МВД, но теперь это перепоручили Минкомсвязи. Как заявил изданию профильный федеральный чиновник, решение связано с тем, что система должна быть интегрирована с порталом госуслуг, за разработку которого отвечает «Ростелеком». Собеседник издания пояснил, что МВД войдет в рабочую группу вместе с МИДом и Минтрудом.

Опрошенные газетой эксперты полагают, что разработка подобной платформы может обойтись от 200 до 500 млн рублей, а мобильное приложение для мигрантов, помимо основной своей функции, может следить из их перемещениями по стране.

В МВД, МИД и Минтруде не ответили на запрос издания с просьбой прокомментировать ситуацию, а в Минкомсвязи отказались от комментариев.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний