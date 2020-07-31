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31.07.2020 18:16
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США ввели санкции против Китая по «закону Магницкого»

США ввели санкции по «закону Магнитского» против Синьцзянского производственно-строительного корпуса КНР, сообщил Офис по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC).

Также в список санкций внесены глава корпуса Пэн Цзяжуй и бывший политкомиссар корпуса Сунь Цзиньлун.

Синьцзянский производственно-строительный корпус контролируется властями в Пекине, а не Синьцзян-Уйгурского автономного района. Он занимается строительством объектов, отвечает за переселение в район из других регионов и осуществляет административное управление рядом городов.

Санкции введены в связи с «серьезными нарушениями прав человека в отношении этнических меньшинств в Синьцзяне», говорится в релизе ведомства. США вновь обвинили китайские власти в массовом задержании и физическом воздействии на уйгурское население и другие меньшинства.

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