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17.07.2020 07:08
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В Липецкой области после ДТП сгорел рейсовый автобус, который ехал из Донецка в Петербург

Рейсовый автобус, который ехал из Донецка в Петербург, сгорел в Липецкой области после ДТП утром 17 июля. Пострадали люди.

Авария произошло на 375-м километре трассы М-4 «Дон» в Елецком районе около населенного пункта Хмелинец, где автобус столкнулся с «Газелью», сообщает РИА Новости.

После столкновения автобус загорелся. Прибывшие пожарные оперативно потушили возгорание и оказали помощь пострадавшим. Пассажирами были 39 граждан Украины, в том числе ребенок.

Пострадали пять человек. В больницы доставили троих. Пассажиры дожидаются другого автобуса в гостинице.

Причины аварии выясняются.

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