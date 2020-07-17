В Липецкой области после ДТП сгорел рейсовый автобус, который ехал из Донецка в Петербург

Рейсовый автобус, который ехал из Донецка в Петербург, сгорел в Липецкой области после ДТП утром 17 июля. Пострадали люди.



Авария произошло на 375-м километре трассы М-4 «Дон» в Елецком районе около населенного пункта Хмелинец, где автобус столкнулся с «Газелью», сообщает РИА Новости.



После столкновения автобус загорелся. Прибывшие пожарные оперативно потушили возгорание и оказали помощь пострадавшим. Пассажирами были 39 граждан Украины, в том числе ребенок.



Пострадали пять человек. В больницы доставили троих. Пассажиры дожидаются другого автобуса в гостинице.

