Таксист сбил глухонемую женщину на Светлановском, ее увезли в тяжелом состоянии
Под колесами легкового такси в Калининском районе Петербурга серьезно пострадала жительница Ленинградской области. Переход дороги на красный закончился для нее в больнице.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло 2 июля около 21:20 у дома 95 по Светлановскому проспекту. По предварительной информации, 53-летний мужчина, двигаясь на такси Opel Zafira от проспекта Луначарского в сторону проспекта Просвещения, сбил 34-летнюю женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет.
В результате ДТП женщина была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Как уточняет «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД, пострадавшая — глухонемая жительница Луги, женщина получила перелом таза.