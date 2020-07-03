Под колесами легкового такси в Калининском районе Петербурга серьезно пострадала жительница Ленинградской области. Переход дороги на красный закончился для нее в больнице.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло 2 июля около 21:20 у дома 95 по Светлановскому проспекту. По предварительной информации, 53-летний мужчина, двигаясь на такси Opel Zafira от проспекта Луначарского в сторону проспекта Просвещения, сбил 34-летнюю женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет.