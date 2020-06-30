В Петербурге возбудили дело за организацию подпольного казино. Тайный клуб скрывался в типовой многоэтажке на Энгельса

Уголовное дело за организацию подпольного казино возбудили в Петербурге. Ряды игровых автоматов оценили полицейские в квартире на проспекте Энгельса, 138, после того, как специалистам удалось сломать дверь.

Как 30 июня стало известно «Фонтанке», обыски прошли ещё 11 июня. В распоряжении клиентов клуба для избранных были 35 «одноруких бандитов». Управляла всем группа знакомых, личности которых ещё предстоит установить.

В феврале 2020 года незаконное казино нашли в квартире на Кронверкском проспекте, которая официально принадлежит главе муниципального образования «Введенский» Олегу Калядину. Тогда после получасового распила дверей внутри оперативники увидели 12 игровых автоматов, столы и фишки.

