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30.06.2020 09:52
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В Петербурге возбудили дело за организацию подпольного казино. Тайный клуб скрывался в типовой многоэтажке на Энгельса

Уголовное дело за организацию подпольного казино возбудили в Петербурге. Ряды игровых автоматов оценили полицейские в квартире на проспекте Энгельса, 138, после того, как специалистам удалось сломать дверь.

Как 30 июня стало известно «Фонтанке», обыски прошли ещё 11 июня. В распоряжении клиентов клуба для избранных были 35 «одноруких бандитов». Управляла всем группа знакомых, личности которых ещё предстоит установить.

В феврале 2020 года незаконное казино нашли в квартире на Кронверкском проспекте, которая официально принадлежит главе муниципального образования «Введенский» Олегу Калядину. Тогда после получасового распила дверей внутри оперативники увидели 12 игровых автоматов, столы и фишки.

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