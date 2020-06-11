В США число заразившихся коронавирусом превысило два миллиона человек после массовых акций протеста

В США количество заразившихся коронавирусом превысило 2 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса от 11 июня. Умерли в США от коронавируса свыше 112 тысяч человек.



Новые случаи заражения выявлены на фоне продолжающихся в США массовых акций протеста из-за смерти после задержания афроамериканца Джорджа Флойда. Вице-президент США Майк Пенс при этом заявил, что в течение двух недель с начала протестов власти не наблюдают роста новых случаев заражения. Он добавил, что многие участники акций надеют маски и пытаются в какой-то мере соблюдать социальную дистанцию, отмечает РБК.

