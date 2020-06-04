BMW, столкнувшись со скорой, ушла в столб на берегу Фонтанки
На пересечении Московского проспекта и набережной Фонтанки столкнулись карета Скорой помощи и легковая BMW.
Видеозаписи с места аварии, снятые ехавшими мимо автомобилисты, опубликовали ночью 4 июня «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» и «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».
«Скорая ехала по Московскому в сторону центра с мигалками, но на явный стопроцентный зелёный. Секунд за 10 до ДТП я скорой уступил полосу и ехал за ней. БМВ шёл на красный – остальные авто на Фонтанке уже давно стояли. БМВ ударил скорую и ушёл в столб. Если бы не скорая, БМВ ударил бы меня», – рассказывает в «ДТП и ЧП» Владимир. Правда, по словам Татьяны, БМВ как раз ехал на зелёный, а скорая – на красный.
БМВ получила сильные повреждения, в ней сработали подушки безопасности, но всё обошлось. «Я был в БМВ. Пострадавших нету», - рассказывает Даниил.