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04.06.2020 08:18
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BMW, столкнувшись со скорой, ушла в столб на берегу Фонтанки

Кадр из видео в<a href="https://vk.com/spb_today" class="_"> vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

На пересечении Московского проспекта и набережной Фонтанки столкнулись карета Скорой помощи и легковая BMW.

Видеозаписи с места аварии, снятые ехавшими мимо автомобилисты, опубликовали ночью 4 июня «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» и «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».

«Скорая ехала по Московскому в сторону центра с мигалками, но на явный стопроцентный зелёный. Секунд за 10 до ДТП я скорой уступил полосу и ехал за ней. БМВ шёл на красный – остальные авто на Фонтанке уже давно стояли. БМВ ударил скорую и ушёл в столб. Если бы не скорая, БМВ ударил бы меня», – рассказывает в «ДТП и ЧП» Владимир. Правда, по словам Татьяны, БМВ как раз ехал на зелёный, а скорая – на красный.

БМВ получила сильные повреждения, в ней сработали подушки безопасности, но всё обошлось. «Я был в БМВ. Пострадавших нету», - рассказывает Даниил.

Кадр из видео в<a href="https://vk.com/spb_today" class="_"> vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

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