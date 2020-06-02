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02.06.2020 12:39
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Памфилова: Всех участников плебисцита по Конституции обеспечат масками и перчатками

Все участники всероссийского голосования по поправкам в Конституцию будут обеспечены защитными средства. Об этом 2 июня сообщила в ходе заседания глава Центризбиркома Элла Памфилова. Трансляция мероприятия ведется на сайте комиссии.

«Все участники голосования будут обеспечены, мы это гарантируем, всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, — сказала Памфилова. — Обязательно маска, обязательно перчатки, и мы всех обеспечим даже одноразовыми ручками».

Кроме того, по расчетам ЦИК, в среднем в день голосования на избирательный участок приходят порядка 700 человек. Голосование по поправкам будет растянуто на неделю с 25 июня. При ежедневной 12-часовой работе комиссии в час на участок будет приходить порядка 8 человек.

Напомним, накануне Владимир Путин подписал указ о проведении плебисцита 1 июля. В течение шести дней до этого будет проводиться досрочное голосование. «Фонтанка» рассказывала об опасениях экспертов относительно предстоящей процедуры.

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Комментарии (19)

Иван Петров
...И валенками.
261782811
Такси премиум . Набор продуктовый из дорогого ресторана на вынос ,коньяк для дезинфекции и чтобы вся комиссия меня поуговаривала. Я подумаю может приду так и быть проголосую . Ну, маску и перчатки и так дадут.
Vdemenkov1965
Ну маски и перчатки закупят по астрономическим ценам.
Распилили всю страну дефективные.
Пора Дефолт объявлять.
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