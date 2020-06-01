Двойной удар: у Гостиного двора задержали двух друзей-водителей, с машинами им пришлось расстаться
Два водителя нарушили ПДД прямо перед носом ГИБДД. Проверка показала, что проблема гораздо серьёзнее, чем поворот не из того ряда.
Как сообщает «Дорожный инспектор», ночью 31 мая на Садовой улице, 17, около Гостиного двора, инспекторы ОБ ДПС
Как видно на записи регистратора из машины ГИБДД, «Мазда» и «Фольксваген Поло» двигались по Невскому проспекту и повернули направо на Садовую из среднего ряда, хотя поворот разрешён только из правого ряда по стрелке.
В итоге оба водителя (мужчины 1995 и 1996 годов рождения), были оформлены по части 3 статьи 12.12 КоАП (проезд на запрещающий сигнал светофора), по части 3 статьи 12.5 (тонировка) и по части 1 статьи 12.26 (отказ от освидетельствования). Автомобили были эвакуированы на спецстоянку.