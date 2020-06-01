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01.06.2020 09:45
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Двойной удар: у Гостиного двора задержали двух друзей-водителей, с машинами им пришлось расстаться

Два водителя нарушили ПДД прямо перед носом ГИБДД. Проверка показала, что проблема гораздо серьёзнее, чем поворот не из того ряда.

Как сообщает «Дорожный инспектор», ночью 31 мая на Садовой улице, 17, около Гостиного двора, инспекторы ОБ ДПС № 4 и ОБ ДПС № 1 ГИБДД задержали двух друзей, возвращавшихся на двух автомобилях с какого-то мероприятия. Оба водителя имели признаки наркотического опьянения.

Как видно на записи регистратора из машины ГИБДД, «Мазда» и «Фольксваген Поло» двигались по Невскому проспекту и повернули направо на Садовую из среднего ряда, хотя поворот разрешён только из правого ряда по стрелке.

В итоге оба водителя (мужчины 1995 и 1996 годов рождения), были оформлены по части 3 статьи 12.12 КоАП (проезд на запрещающий сигнал светофора), по части 3 статьи 12.5 (тонировка) и по части 1 статьи 12.26 (отказ от освидетельствования). Автомобили были эвакуированы на спецстоянку.

Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com

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Комментарии (5)

260569221
Ой... да тоже мне... «нарушение они нашли»....

Когда прокуроры и судьи в хлам пьяные ездят- почему все молчат???
prosto_5e4ce2877d5fb
А "какое-то мероприятие" превратить в "никакое" - никак?
Гость
А почему их не оформили ещё за поворот не с того ряда? И, вообще, такое действие от ГИБДД - скорее, исключение: на этой улице и соседних постоянно нарушения и постоянно на глазах ГИБДД. И обычно последним нет никакого дела. На Садовой в 2 ряда паркуются почти каждый день - и ничего
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