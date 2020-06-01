Два водителя нарушили ПДД прямо перед носом ГИБДД. Проверка показала, что проблема гораздо серьёзнее, чем поворот не из того ряда.



Как сообщает «Дорожный инспектор», ночью 31 мая на Садовой улице, 17, около Гостиного двора, инспекторы ОБ ДПС № 4 и ОБ ДПС № 1 ГИБДД задержали двух друзей, возвращавшихся на двух автомобилях с какого-то мероприятия. Оба водителя имели признаки наркотического опьянения.



Как видно на записи регистратора из машины ГИБДД, «Мазда» и «Фольксваген Поло» двигались по Невскому проспекту и повернули направо на Садовую из среднего ряда, хотя поворот разрешён только из правого ряда по стрелке.

